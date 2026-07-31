Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2026/206 sayılı atama kararı doğrultusunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde il müdürlükleri düzeyinde görev değişimleri gerçekleşti. Alınan karar kapsamında Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde de üst düzey atama yapıldı.

Malatya’da Görev Değişimi

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince yayımlanan karara göre; Malatya İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Aydın Polat'ın görevden alındığı Diyarbakır İl Müdürlüğü görevine atandı.

Ali Sait Çeçen’den boşalan Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine ise Elazığ İl Müdürü Ömer Faruk Ergün getirildi.

Diğer İllerdeki Görev Değişimleri

Yapılan zincirleme atamalar kapsamında diğer illerdeki görev değişimleri ise şöyle gerçekleşti:

Elazığ İl Müdürlüğüne Erzincan İl Müdürü Serdar Demirci,

Erzincan İl Müdürlüğüne Hakkari İl Müdürü Abdulhalim Ünalan,

Bilecik İl Müdürlüğüne Nejat İlhan atandı.

30 Temmuz 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan atamaların ardından illerdeki yeni görev dağılımları yürürlüğe girdi.