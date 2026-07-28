Yükseköğretim kurumlarındaki eğitim kalitesini, kampüs yaşamını ve öğrenci memnuniyetini doğrudan öğrencilerin geri bildirimleriyle ölçen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2026 sonuçları duyuruldu.
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından bağımsız bir yaklaşımla yürütülen ve Temmuz 2026 verilerini içeren kapsamlı çalışmada, hem ulusal ölçekte Türkiye’nin en başarılı ve öğrencisini en çok mutlu eden yükseköğretim kurumları sıralandı hem de Malatya’daki üniversitelerin sıra numaraları ve başarı karnesi ortaya kondu.
Türkiye’nin En Yüksek Memnuniyet Sağlayan İlk 5 Üniversitesi
ÜniAr tarafından açıklanan verilere göre, genel memnuniyet değerlendirmesinde en yüksek puanı toplayarak A+ ve A seviyelerinde listelenen ilk 5 üniversite şu şekilde sıralandı:
1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)
Türü / Şehir: Devlet / İzmir
Puan ve Düzey: 527,1 (A+)
2. MEF Üniversitesi
Türü / Şehir: Vakıf / İstanbul
Puan ve Düzey: 512,8 (A+)
3. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Türü / Şehir: Vakıf / Ankara
Puan ve Düzey: 512,5 (A+)
4. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Türü / Şehir: Devlet / İstanbul
Puan ve Düzey: 506,4 (A)
5. Abdullah Gül Üniversitesi
Türü / Şehir: Devlet / Kayseri
Puan ve Düzey: 506,1 (A)
Açıklanan verilerde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) devlet üniversiteleri arasında Türkiye zirvesindeki yerini korurken; vakıf üniversiteleri kulvarında MEF Üniversitesi ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi en yüksek memnuniyet oranına ulaşan kurumlar oldu.
Malatya Üniversitelerinin TÜMA 2026 Sıralaması ve Karnesi
TÜMA 2026 raporunda 200'den fazla üniversite arasında yapılan değerlendirmede Malatya’nın iki yükseköğretim kurumunun sıralamaları ve öğrenci memnuniyet düzeyleri şu şekilde gerçekleşti:
İnönü Üniversitesi (Devlet):
Türkiye Sıralaması: 59. Sıra
Memnuniyet Düzeyi: D Düzeyi
Öne Çıkan Detay: Köklü geçmişine, tıp fakültesine ve geniş kampüsüne rağmen İnönü Üniversitesi genel memnuniyet değerlendirmesinde "D Düzeyi" alarak öğrencilerini tatmin etmekten uzak kaldı.