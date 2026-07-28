Yükseköğretim kurumlarındaki eğitim kalitesini, kampüs yaşamını ve öğrenci memnuniyetini doğrudan öğrencilerin geri bildirimleriyle ölçen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2026 sonuçları duyuruldu.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından bağımsız bir yaklaşımla yürütülen ve Temmuz 2026 verilerini içeren kapsamlı çalışmada, hem ulusal ölçekte Türkiye’nin en başarılı ve öğrencisini en çok mutlu eden yükseköğretim kurumları sıralandı hem de Malatya’daki üniversitelerin sıra numaraları ve başarı karnesi ortaya kondu.

Türkiye’nin En Yüksek Memnuniyet Sağlayan İlk 5 Üniversitesi

ÜniAr tarafından açıklanan verilere göre, genel memnuniyet değerlendirmesinde en yüksek puanı toplayarak A+ ve A seviyelerinde listelenen ilk 5 üniversite şu şekilde sıralandı:

1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Türü / Şehir: Devlet / İzmir Puan ve Düzey: 527,1 (A+)

2. MEF Üniversitesi Türü / Şehir: Vakıf / İstanbul Puan ve Düzey: 512,8 (A+)

3. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Türü / Şehir: Vakıf / Ankara Puan ve Düzey: 512,5 (A+)

4. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türü / Şehir: Devlet / İstanbul Puan ve Düzey: 506,4 (A)

5. Abdullah Gül Üniversitesi Türü / Şehir: Devlet / Kayseri Puan ve Düzey: 506,1 (A)



Açıklanan verilerde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) devlet üniversiteleri arasında Türkiye zirvesindeki yerini korurken; vakıf üniversiteleri kulvarında MEF Üniversitesi ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi en yüksek memnuniyet oranına ulaşan kurumlar oldu.

Malatya Üniversitelerinin TÜMA 2026 Sıralaması ve Karnesi

TÜMA 2026 raporunda 200'den fazla üniversite arasında yapılan değerlendirmede Malatya’nın iki yükseköğretim kurumunun sıralamaları ve öğrenci memnuniyet düzeyleri şu şekilde gerçekleşti:

İnönü Üniversitesi (Devlet): Türkiye Sıralaması: 59. Sıra Malatya’da YKS rekoru! İlk 20 binde tam 428 derece: Göğsümüzü kabartan tablo İçeriği Görüntüle Memnuniyet Düzeyi: D Düzeyi Öne Çıkan Detay: Köklü geçmişine, tıp fakültesine ve geniş kampüsüne rağmen İnönü Üniversitesi genel memnuniyet değerlendirmesinde "D Düzeyi" alarak öğrencilerini tatmin etmekten uzak kaldı.

