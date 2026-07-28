YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte yüz binlerce üniversite adayı için en önemli aşamaya geçildi. Geleceklerini şekillendirecek programları seçecek olan gençler, tercihlerini ÖSYM’nin internet adresi üzerinden sistemli bir şekilde gerçekleştirecek.

Tercih Süreci Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?

ÖSYM takvimine göre YKS tercih işlemleri yarın (29 Temmuz) itibarıyla resmen erişime açılıyor. Adayların listelerini oluşturup sisteme kaydetmeleri için verilen süre 10 Ağustos’ta sona erecek. Adaylar belirtilen tarihler arasında tercihlerinde güncelleme yapabilecek.

Tercihler Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacaklar. Posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli sayılmayacak.

24 Tercih Hakkı Bulunuyor

Tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre adaylar, en fazla 24 yükseköğretim programını listelerine ekleyebilecek. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra sistem üzerinden onay verilmesi ve tercih formunun yazıcıdan çıktısının alınarak saklanması gerekiyor.

Adayların Dikkat Etmesi Gereken 3 Teknik Detay:

• Özel koşullar kılavuzu: Seçilen her programın yanında yer alan Bakınız/Koşul sayılarını mutlaka YKS Tercih Kılavuzundan kontrol edin.

• Son gün sıkışıklığı: 10 Ağustos saat 23.59'da kapanacak olan sistemde yaşanabilecek olası yoğunlukları göz önüne alarak listenizi son saatlere bırakmayın.

• Sistem onayı: Listenizi oluşturduktan sonra ekrandaki Tercihlerimi ÖSYM'ye Bildir butonuna basarak işlemin tamamlandığından emin olun.