ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin düşmesiyle küresel piyasalarda gerileyen petrol fiyatları, iç piyasadaki akaryakıt etiketlerine indirim olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,95 lira indirim yapılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından herhangi bir ÖTV kesintisi uygulanmaması halinde pompaya yansıyacak indirim, motorin fiyatlarını 75 lira sınırına çekecek. Cuma günü gelen 4 lira 20 kuruşluk zammın ardından araç sahipleri rahat bir nefes alacak.

BRENT PETROL HIZLA GERİLEDİ

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 94,49 dolara kadar tırmandıktan sonra haftayı 91,68 dolardan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde düşüşünü sürdüren Brent petrol, saat 09.38 itibarıyla yüzde 5,5 civarında değer kaybederek 86,61 dolar seviyesine çekildi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 83,85 dolardan alıcı buldu. Orta Doğu'daki tansiyonun düşmesiyle petrol fiyatlarında görülen bu geri çekilme, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiledi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısı uygulanması beklenen indirim öncesinde benzin ve motorin fiyatları yüksek seyrini koruyor. Cuma günkü zammın ardından motorinin litresi büyükşehirlerde 78 liranın üzerine çıkarken, benzin fiyatları 66-67 lira bandında bulunuyor.

27 Temmuz itibarıyla akaryakıt istasyonlarındaki güncel satış fiyatları şöyle şekilleniyor:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 67.05 TL, Motorin 78.52 TL, LPG 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 66.90 TL, Motorin 78.37 TL, LPG 30.59 TL

Ankara: Benzin 68.01 TL, Motorin 79.63 TL, LPG 31.29 TL

İzmir: Benzin 68.29 TL, Motorin 79.90 TL, LPG 31.19 TL