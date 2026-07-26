Doğu Anadolu'nun önemli ticaret merkezlerinden Malatya'da, altın piyasasındaki son gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kuyumcu tezgahlarında güncellenen son verilerle birlikte çeyrek altından bileziğe kadar tüm ürünlerin yeni fiyatları belli oldu.

Yatırım yapmak veya özel günler için altın satın almak isteyen Malatyalılar için piyasadaki son rakamlar netleşti. Serbest piyasada 24 ayar saf altının gramı 6.100 TL’den alınırken 6.300 TL’den satışa sunuluyor. Düğün ve takı alışverişlerinin vazgeçilmezi olan 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 5.990 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Malatya Güncel Altın Fiyat Listesi

Kent genelindeki kuyumcularda geçerli olan son alış ve satış rakamları şu şekilde sıralandı:

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.100 TL — Satış 6.300 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.600 TL — Satış 5.990 TL

Çeyrek Altın: Alış 9.830 TL — Satış 10.250 TL

Yarım Altın: Alış 19.660 TL — Satış 20.500 TL

Liralık Altın (Tam Altın): Alış 39.320 TL — Satış 41.000 TL

Ata Lira: Alış 40.440 TL — Satış 42.170 TL

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 98.300 TL — Satış 102.500 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.440 TL

Vatandaşın Tercihi Çeyrek ve Bilezik

Malatya piyasasında birikim ve takı amacıyla en çok talep gören ürünlerden çeyrek altın 10.250 TL satış etiketiyle raflardaki yerini korurken, yüksek meblağlı birikim yapmak isteyenlerin tercih ettiği Ata lira ise 42.170 TL'den alıcı buluyor.

Piyasalardaki anlık dalgalanmalar, serbest piyasa koşulları ve kuyumculardaki işçilik farkları nedeniyle satış noktaları arasında küçük oranlarda fiyat değişiklikleri yaşanabilir.