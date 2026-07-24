Malatya Hal Borsa verilerine yansıyan asgari ve azami satış fiyatları, haldeki meyve türleri arasındaki fiyat farkını ortaya koydu. İthal ve tropikal meyveler listenin tavan fiyatlarını oluştururken, yerli yaz meyveleri ve narenciye ürünleri alt sınırda kaldı.

Toptan satış fiyatlarında üst sınırı oluşturan ürünler ağırlıklı olarak ithal ve az yetişen meyvelerden oluştu:

Avokado: Kilogramı 60,00 TL ile 300,00 TL arasında değişen fiyatıyla listenin zirvesinde yer aldı.

Kivi: En düşük 110,00 TL, en yüksek 210,00 TL’den satıldı.

Ananas: Kilogram fiyatı 135,00 TL ile 155,00 TL arasında işlem gördü.

Ankara Armudu: Azami 150,00 TL satış fiyatıyla yerli meyveler arasında en yüksek seviyeye ulaştı.

Vişne, Çilek ve Kiraz: Vişne azami 130,00 TL, çilek 125,00 TL, kiraz (Dalbastı dâhil) ise 120,00 TL tavan fiyatla alıcı buldu.

Halin En Uygun Fiyatlı Meyveleri

Fiyat listesinin asgari bazda en alt sırasında yaz meyveleri yer aldı:

Karpuz: Kilogramı 8,00 TL (azami 12,00 TL) ile haldeki en düşük fiyatlı ürün oldu. Çekirdeksiz karpuz ise 15,00 TL ile 18,00 TL arasında satıldı.

Kavun: Standart kavun 20,00 - 22,00 TL, Kırkağaç kavunu ise 18,00 - 25,00 TL aralığında alıcı buldu.

Valencia Portakal: Kilogramı 20,00 TL ile 30,00 TL arasında değişen fiyatla listede yer aldı.

Şeftali ve Nektarin: Her iki ürünün de asgari fiyatı 30,00 TL’den başlarken; nektarin azami 90,00 TL, şeftali ise 100,00 TL’ye kadar yükseldi.

Kayısı ve Muzda Durum

Malatya'da işlem gören Malatya kayısısı, kalitesine göre kilogramı 90,00 TL ile 110,00 TL arasında satıldı. Iğdır kayısısının fiyatı ise 90,00 TL ile 100,00 TL bandında seyretti.

Muz kategorisinde ise menşei kaynaklı fiyat farkı dikkat çekti. Yerli Anamur muzu 40,00 TL ile 55,00 TL arasında alıcı bulurken, ithal muz çeşitleri 95,00 TL ile 115,00 TL arasında el değiştirdi.