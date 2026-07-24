Son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, yerel altın piyasasını da doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Piyasadan alınan verilere göre, hem takı hem de birikim amaçlı tercih edilen altın türlerinde alış ve satış arasındaki makas dikkat çekerken, rakamlar şu şekilde şekillendi:

Gram Altın ve Bilezikte Yeni Seviyeler

Malatya kuyumcu tezgahlarında saf altın olarak bilinen 24 Ayar Altın, 6.060 TL alış ve 6.260 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Düğün sezonunun ve hediye alışverişlerinin en popüler ürünü 22 Ayar Bilezik ise 5.570 TL’den alınıp 5.980 TL’den meraklılarına sunuluyor. 14 Ayar Altın ürünlerde ise alış fiyatı 3.420 TL seviyesinde.

Küçük Yatırımcının Tercihi: Çeyrek ve Yarım Altın

Yastık altı birikimlerin vazgeçilmezi Çeyrek Altın, bugün Malatya’da 9.760 TL’den geri alınırken, satış ekranında 10.190 TL seviyesini gördü. Bütçesini bir tık artırmak isteyenlerin yöneldiği Yarım Altın 19.520 TL alış, 20.380 TL satış bandına yerleşti. Liralık (Tam) Altın almak isteyenlerin ise gözden çıkarması gereken satış tutarı 40.760 TL oldu.

Ağır Ziynetlerde Son Durum

Büyük montanlı yatırım yapanların yakın takibindeki Ata Lira, 40.160 TL alışa karşılık 41.920 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor. Piyasanın en yüksek tutarlı ziynet eşyalarından Cumhuriyet 2.5 Altın ise 97.600 TL alış ve 101.900 TL satış rakamıyla günün en dikkat çekici kalemi oldu.