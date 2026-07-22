Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan yukarı yönlü hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle salı günü motorine yapılan fiyat artışının ardından, bu kez araç sahiplerini üzecek haber benzin cephesinden geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere benzine 1 lira 23 kuruşluk yeni bir zam yapılması öngörülüyor. Söz konusu artış, doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılacak.



Zam Kasırgasının Perde Arkası

Fiyatların art arda yükselmesinde, Orta Doğu'daki Jeopolitik riskler başrolü oynuyor. Özellikle ABD ile İran arasında tırmanan gerginlik ve Hürmüz Boğazı’ndaki nakliyat risklerinin artması, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiledi. Brent petrolün varil fiyatının 92 dolar seviyelerine tırmanması, uluslararası piyasalarda işlenen işlenmiş ürün fiyatlarını da yukarı çekti. Bu durum Türkiye'deki pompa satış fiyatlarına da peş peşe zam olarak yansımaya başladı.



Motorinde Yeni Bir Artış Kapıda mı?

İki gün önce litre fiyatı 1 lira 12 kuruş artan motorinde ise bu gece için yeni bir zam kararı bulunmuyor. Ancak sektör kaynakları, motorinin metrik ton fiyatının uluslararası piyasalarda 1.210 dolar sınırını aştığını hatırlatıyor. Uzmanlar, küresel bazdaki bu yükseliş trendinin sürmesi halinde önümüzdeki günlerde motorin fiyatları için de yeni bir ayarlamanın kaçınılmaz hale gelebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Akaryakıt maliyetlerindeki bu aralıksız artışların, başta ulaşım ve lojistik olmak üzere birçok sektörde genel maliyetleri tırmandırması bekleniyor.