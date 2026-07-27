Malatya piyasalarında haftanın ilk saatlerinde altın fiyatları güncellendi. Malatya Kuyumcular Odası’nın 27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla paylaştığı canlı piyasa verilerine göre, ons altının 4.087,69 dolar seviyesinde seyrettiği günde kentteki kuyumcularda alım-satım fiyatları şekillendi.

Çeyrek ve Gram Altın Kaç Lira?

Piyasada en çok tercih edilen yatırım araçlarının başında gelen Çeyrek Altın, Malatya’da 9.920 TL’den alınıp 10.350 TL’den satışa sunuluyor.

Düğün ve birikim yapacakların gözdesi 22 Ayar Bilezik ise 5.650 TL alış ve 6.050 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

27 Temmuz 2026 Malatya Altın Fiyatları Listesi

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) 24 Ayar Altın 6.160 6.360 22 Ayar Bilezik 5.650 6.050 Ata Lira 40.810 42.580 Cumhuriyet 2.5 99.200 103.500 Liralık Altın 39.680 41.400 Yarım Altın 19.840 20.700 Çeyrek Altın 9.920 10.350 14 Ayar 3.470 —