Malatya piyasalarında haftanın ilk saatlerinde altın fiyatları güncellendi. Malatya Kuyumcular Odası’nın 27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla paylaştığı canlı piyasa verilerine göre, ons altının 4.087,69 dolar seviyesinde seyrettiği günde kentteki kuyumcularda alım-satım fiyatları şekillendi.

Çeyrek ve Gram Altın Kaç Lira?

Piyasada en çok tercih edilen yatırım araçlarının başında gelen Çeyrek Altın, Malatya’da 9.920 TL’den alınıp 10.350 TL’den satışa sunuluyor.

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Düğün ve birikim yapacakların gözdesi 22 Ayar Bilezik ise 5.650 TL alış ve 6.050 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

27 Temmuz 2026 Malatya Altın Fiyatları Listesi

Altın Türü

Alış (TL)

Satış (TL)

24 Ayar Altın

6.160

6.360

22 Ayar Bilezik

5.650

6.050

Ata Lira

40.810

42.580

Cumhuriyet 2.5

99.200

103.500

Liralık Altın

39.680

41.400

Yarım Altın

19.840

20.700

Çeyrek Altın

9.920

10.350

14 Ayar

3.470

Muhabir: Mutlu Sarıgül