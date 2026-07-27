Malatya piyasalarında haftanın ilk saatlerinde altın fiyatları güncellendi. Malatya Kuyumcular Odası’nın 27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla paylaştığı canlı piyasa verilerine göre, ons altının 4.087,69 dolar seviyesinde seyrettiği günde kentteki kuyumcularda alım-satım fiyatları şekillendi.
Çeyrek ve Gram Altın Kaç Lira?
Piyasada en çok tercih edilen yatırım araçlarının başında gelen Çeyrek Altın, Malatya’da 9.920 TL’den alınıp 10.350 TL’den satışa sunuluyor.
Düğün ve birikim yapacakların gözdesi 22 Ayar Bilezik ise 5.650 TL alış ve 6.050 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
27 Temmuz 2026 Malatya Altın Fiyatları Listesi
Altın Türü
Alış (TL)
Satış (TL)
24 Ayar Altın
6.160
6.360
22 Ayar Bilezik
5.650
6.050
Ata Lira
40.810
42.580
Cumhuriyet 2.5
99.200
103.500
Liralık Altın
39.680
41.400
Yarım Altın
19.840
20.700
Çeyrek Altın
9.920
10.350
14 Ayar
3.470
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