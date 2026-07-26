İnternet üzerinden alışveriş yapan tüketicileri korumak ve dijital pazardaki haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla hazırlanan yeni mevzuat hükümleri, Malatya genelinde e-ticaret altyapısı kullanan yerel firmaların operasyonel süreçlerinde zorunlu değişiklikler yapmasını gerektiriyor.

Özellikle Malatya kayısısı, yerel gıda ürünleri ve tekstil satışı yapan e-ticaret platformlarında uygulanan kampanya ve indirimlerde yeni kriterler esas alınacak.

10 Günlük Esas: İndirimli satışlarda karşılaştırma yapılacak fiyat, kampanyanın başlamasından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olmak zorundadır.

Yapay Fiyat Artışı Yasağı: Ürün fiyatını kampanya öncesinde suni şekilde yükseltip ardından indirim uygulanmış gibi gösteren yöntemler cezai yaptırıma tabi tutulacak.

Sistem Güncellemesi: Kendi web sitesi veya pazar yerleri üzerinden satış yapan Malatyalı esnafın, fiyat geçmişi algoritmalarını ve panel ayarlarını bu 10 günlük kurala uyarlaması gerekiyor.

Sosyal Medyada #Reklam Etiketi Zorunlu Hale Geliyor

Sosyal medya hesapları üzerinden ürün tanıtımı yaptıran veya kendi işletme hesaplarından paylaşım gerçekleştiren satıcılar için gizli reklam dönemi sona eriyor.

İçerik üreticilerine gönderilen ücretsiz ürünler, indirimler veya ödenen ücretler karşılığında yapılan paylaşımlarda #Reklam veya #Tanıtım ibarelerinin açıkça görünür kılınması şart koşuluyor.

Tavsiye veya kişisel tecrübe süsü verilerek yapılan örtülü reklamlara idari para cezası uygulanacak. Tanıtım yapılan kişilerle yazılı mutabakat sağlanması öneriliyor.

Reklam ve içeriklerde yapay zeka ile üretilmiş gerçekçi dijital karakterler kullanılıyorsa, "Bu içerik yapay zeka ile üretilmiştir" ibaresinin görsel veya şablonlara eklenmesi zorunlu olacak.

Tüketici Şikayetlerine Yanıt Süresi 48 Saate İndirildi

Dijital platformlarda firma itibarını doğrudan etkileyen şikayet süreçlerinde de kritik bir değişikliğe gidildi. Şikayet sitelerinde satıcı ve hizmet sağlayıcılara tanınan cevap verme süresi 72 saatten 48 saate düşürüldü. 48 saat içinde yanıt verilmeyen şikayetler doğrudan yayımlanabileceği için işletmelerin müşteri hizmetleri takip akışını hızlandırması önem taşıyor.

E-ticaret platformlarında mağazası bulunan Malatyalı satıcıların pazar yeri panel ayarlarını kontrol etmesi, tescilli Malatya kayısısı satışlarında mevzuata uygun beyanda bulunması ve şikayet takip mekanizmalarını günlük işletmesi gerekiyor.