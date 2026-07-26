TFF 3. Lig temsilcisi Malatya Yeşilyurtspor’da yeni sezon hazırlıkları ve kadro şekillenmesi devam ederken, takımdan ayrılan isimlere bir yenisi daha eklendi. Yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli futbolcularından İsmail Zobu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kulüpten ayrıldığını resmen duyurdu.

Gideceği yeni durak öncesinde Malatya Yeşilyurtspor camiasına seslenen Zobu, kulüpte geçirdiği süreyi hayatı boyunca unutamayacağını belirtti.

"Bu Formayı Giymek Benim İçin Bir Onurdu"

Ayrılık mesajında duygusal ifadelere yer veren tecrübeli futbolcu, Malatya Yeşilyurtspor formasını taşımanın kendisi için büyük bir gurur ve onur kaynağı olduğunu vurguladı. Sahaya çıktığı her an formanın hakkını vermek adına tüm gücüyle mücadele ettiğini belirten İsmail Zobu, yeşil-beyazlı çatı altında sadece futbol oynamadığını, aynı zamanda yaşamı boyunca taşıyacağı dostluklar ve hatıralar biriktirdiğini ifade etti.

Doğubeyleri Taraftar Grubu ve Kulüp Emektarlarına Özel Teşekkür

Ayrılık açıklamasında kulüp bünyesindeki her kademeye teşekkürlerini sunan deneyimli oyuncu; yönetim kuruluna, teknik heyete, takım arkadaşlarına ve kulüp personeline şükranlarını iletti.

Saha içindeki mücadelesinde kendisine her zaman güç veren taraftarları da unutmayan Zobu, Doğubeyleri Taraftar Grubu’na özel bir parantez açtı. Tribünlerden gördüğü karşılıksız desteği kariyeri boyunca unutmayacağını belirten futbolcu, kulübün emektar ismi Ahmet Çatar’a da katkılarından ötürü ayrıca teşekkür etti.

"Hakkınızı Helal Edin"

Sosyal medyadaki veda paylaşımını camiaya iyi dileklerle sonlandıran İsmail Zobu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

Hakkınızı helal edin. Yolunuz, yolumuz açık olsun.

Yeni sezonda Malatya Yeşilyurtspor’a başarılar dileyen tecrübeli futbolcunun ayrılığı, yeşil-beyazlı taraftarlar arasında da duygusal anların yaşanmasına neden oldu.