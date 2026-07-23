Busabah TV ekranlarında yayınlanan “Haftanın Nabzı” programına katılan Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Ramazan Ayhan, kulübün mali yapısı ve yürütülen borç kapatma operasyonuna dair açıklamalarda bulundu. Sonmanşet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut ve gazeteci Berkman Dulcan’ın sorularını yanıtlayan Ayhan, eski başkanların temlik jestinden masadaki dev indirimlere kadar kulübün önünü açan finansal adımları detaylandırdı.

80 Milyondan 25 Milyon TL’ye: İstanbul’da Yoğun Pazarlık Trafiği

Efsane Malatyaspor isminin devralınması sürecindeki en büyük engelin geçmiş borçlar olduğunu belirten Başkan Ramazan Ayhan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerine göre yasal faizlerle birlikte borç tablosunun 70-80 milyon TL civarında olduğunu belirtti.

Bu tablonun temizlenmesi için İstanbul’da yürütülen mekik diplomasisini aktaran Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’daki yönetim kurulu üyemiz Sertaç Güleş Bey’e tam yetki verdik. Alacaklıların ve avukatların büyük bir kısmı İstanbul’da bulunduğu için yaklaşık 2 aydır birebir yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yapılan pazarlıklar sonucunda ödememiz gereken rakam yaklaşık 25 milyon TL seviyesine kadar düşürüldü. Hak sahiplerine bu ödemeyi yaptığımız takdirde borçsuzluk belgesini alabiliyoruz.

Eski Başkanların Temlik Krizine Son Nokta: 6 Milyon Dolar Kaldırıldı

Kamuoyunda yanlış anlaşılan temlik konusuna da açıklık getiren Ayhan, eski başkanların kulübün önünü açmak için vekalet verdiklerini vurguladı:

Haşim Karadağ ve İlhan Kavuk’tan Büyük Jest

Karadağ’ın 4 milyon dolar, Kavuk’un ise 2 milyon dolar tutarındaki temliklerinin kaldırılması için vekalet verdiklerini açıklayan Ayhan, temlikler hususunda hiçbir pürüz kalmadığını belirterek eski başkanlara teşekkür etti.

1 Milyonluk Alacak 100 Bin TL’ye Düştü

Hızlı ödeme taahhütleriyle alacaklıların ciddi indirimler yaptığını belirten Ayhan,

Örneğin 1 milyon TL alacağı olan bir kişiye 10 gün içinde ödeme yapacağımızı söylediğimizde rakamı 100 bin TL’ye kadar düşürdü. Ancak süreci uzatırsak bu anlaşmalardan vazgeçebilirler

diyerek zamanın daraldığına dikkat çekti.

Teknik Olarak "Birleşme" Değil, "İsim Hakkı Devri"

Hukuki süreç hakkında bilgi veren Başkan Ayhan, birleşme halinde Süper Amatör Lig’den başlama zorunluluğu doğacağını, bu nedenle isim hakkı devralma yoluna gittiklerini söyledi. Efsane Malatyaspor dernek olarak borçlarını kapatıp kendini feshettikten sonra bu köklü isim Malatya Yeşilyurt Spor’a verilecek ve takım 3. Lig’de Malatyaspor adıyla mücadelesine devam edecek.

"Ön Yargıları Başarı ve Şeffaflıkla Kıracağız"

Gelecek hafta belediye başkanlarıyla birlikte İstanbul’daki iş insanları ve MİAD ile görüşeceklerini belirten Ramazan Ayhan, sponsorlukların vergi avantajı sağladığını ve şeffaf bir yönetim sergilediklerini vurguladı:

Geçmişteki kötü hatalar insanlarda bir travma oluşturmuş durumda. Ancak biz bu ön yargıyı başarılı işler yaparak ve kendimizi kanıtlayarak kıracağız. Geçen sezon son maçımızı 22 bin seyirciye oynadık; bu şehrin futbola büyük özlemi var. Herkesi iş işten geçmeden destek olmaya davet ediyoruz.