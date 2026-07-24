Gözler şimdi Yeşilyurtspor’un ve yerel yönetimin alacağı karara çevrilirken, Aksoğan Malatya futbolunun tekelleştirilmeye çalışıldığını ve kulüplerine yönelik haksızlıklara artık tahammüllerinin kalmadığını vurguladı.

Krizin Detayları ve Masadaki Şartlar

Aksoğan'ın açıklamaları doğrultusunda kulübün talepleri ve öne çıkan somut gerekçeler şunlar:

Sözleşme Durumu: Orduzu Pınarbaşı’ndaki tesislerin kullanım hakkı 2029 yılına kadar Yeni Malatyaspor’a ait. Tesisler, daha önce Malatya futboluna katkı sunması amacıyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici süreliğine devredilmişti.

Eşya ve Tesis Teslimi: Kulüp, hem tesislerin Yeşilyurtspor tarafından ivedilikle tahliye edilmesini hem de belediyeye emanet olarak verilen kulüp eşyalarının eksiksiz iade edilmesini istiyor.

Hazırlık Takvimi: Yeni Malatyaspor, yeni sezonun ilk antrenmanını pazartesi günü Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Tepkinin Gerekçesi: Stadyum kullanım engelleri, antrenman sahası verilmemesi ve yönetim ile teknik heyete yönelik asılsız iddialara karşı bugüne kadar Yeşilyurtspor'un "Malatyaspor" ismini alma sürecine zarar gelmemesi için sessiz kalındığı, ancak bu durumun artık son bulduğu ifade edildi.