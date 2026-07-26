Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırma birimi KAMU-AR, Temmuz 2026 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Açıklanan verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını temsil eden açlık sınırı 38 bin 216 liraya, giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi tüm temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 117 bin 336 liraya yükseldi.

Deprem sonrası toparlanma sürecinin devam ettiği, kira ve nakliye maliyetlerinin yanı sıra çarşı-pazardaki gıda fiyatlarının vatandaşın cebini yaktığı Malatya’da, açıklanan bu yeni rakamlar dar gelirli çalışanların ve emeklilerin yaşam mücadelesini bir kez daha gündeme taşıdı.

Malatya'da Çarşı Pazar Yangını: Gelirler Temel İhtiyaçlara Yetmiyor

Doğu Anadolu’nun ticaret merkezlerinden biri olan ve deprem sonrası barınma ile yaşam maliyetlerinin hızla arttığı Malatya’da, sabit gelirlilerin alım gücü her geçen gün eriyor. KAMU-AR raporunda yer alan veriler; asgari ücretli çalışanlar ile emeklilerin, belirlenen açlık ve yoksulluk sınırları karşısında ne kadarlık bir gelir kaybı yaşadığını somut detaylarla ortaya koyuyor:

Asgari Ücret ve Açlık Sınırı Arasındaki Makas: Yılın ikinci yarısı için herhangi bir ara zam yapılmayan ve 28 bin 75 lira seviyesinde kalan net asgari ücret, 38 bin 216 liralık Temmuz ayı açlık sınırının 10 bin 141 lira gerisinde kaldı.

Emekli Aylığı Sadece 18 Günlük Beslenmeye Yetiyor: Temmuz ayında yapılan yasal düzenlemeyle 23 bin 552 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı, açlık sınırının 14 bin 664 lira altında kaldı. Rapordaki analize göre bu aylık, dört kişilik bir ailenin Malatya şartlarında yalnızca 18 günlük temel mutfak giderini karşılayabiliyor.

Yüzde 36,1'lik Zam İhtiyacı: Çalışmada, mevcut asgari ücretin ek bir refah payı olmaksızın sadece Temmuz ayındaki açlık sınırına ulaşabilmesi için en az yüzde 36,1 oranında artırılması gerektiği kaydedildi.

4 Asgari Ücret Dahi Yoksulluk Sınırını Geçemiyor: Aile bütçesine ilişkin dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise hane halkı geliri oldu. Aynı evde yaşayan dört kişinin asgari ücretle çalışması durumunda dahi haneye giren toplam gelir, 117 bin 336 liralık yoksulluk sınırının 5 bin 36 lira gerisinde kalıyor.

Son Bir Yılda Yaşam Maliyetlerindeki Değişim

KAMU-AR’ın gıda ve gıda dışı harcama kalemlerini dikkate alarak hazırladığı raporda, son bir yıllık zaman dilimindeki fiyat artışları da detaylandırıldı:

Açlık Sınırındaki Yıllık Artış: Son bir yıl içerisinde mutfak enflasyonuna bağlı olarak açlık sınırında yaşanan toplam yükseliş 10 bin 546 lira oldu.

Gıda Dışı Harcamalar: Barınma, ulaşım, faturalar ve giyim gibi gıda dışı zorunlu harcama kalemlerindeki yıllık artış miktarı 21 bin 448 lira olarak hesaplandı.

Yoksulluk Sınırındaki Toplam Yükseliş: Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yoksulluk sınırındaki toplam artış ise 31 bin 992 lirayı buldu.