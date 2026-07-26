6 Şubat depremlerinin ardından Malatya şehir merkezinde adeta dümdüz bir tarlayı andıran eski çarşı bölgesinde yükselen yeni çarşı projesinde teslimatlar sürerken, bölgedeki düzen, temizlik ve kullanım kurallarına dair en net sınır çizildi. Geniş kaldırımları, 4 bin araçlık otoparkı ve açık AVM formatıyla kentin yeni ticari kalbi haline gelen alanda, disiplinden taviz verilmeyeceği açıklandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Duruş Dergisi’ne gerçekleştirdiği özel röportajda, yeni çarşının sadece bir ticaret alanı değil, Malatyalıların ortak evi olduğunun altını çizerek çarşıda uygulanacak yeni kuralları ilan etti.

"BİR TARLADAN MODERN AÇIK AVM'YE"

Deprem öncesindeki dar kaldırımlı ve sıkışık çarşı yapısının yerini ferah ve modern bir mimariye bıraktığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yaptığı açıklamada eski ve yeni tabloyu şu sözlerle özetledi:

Benim ofisim çarşıya bakıyor. Seçimden önce bazen dönerdim, 'Bu mümkün olacak mı?' diye düşünürdüm. Dümdüz bir tarladan bahsediyoruz. Sadece Merkez Karakolu’nun çaprazındaki çınar ağacı ayaktaydı; oradan yön bulabiliyorduk. Eskiden yarım metre kaldırımda yürüyorduk. Yaşlısı, hastası, çocuğu, kadını, genci aynı dar kaldırımda yürüyordu. Arkada trafik, korna sesi… Şimdi 3-4 metrelik kaldırımlardan, 4 bin araçlık otoparktan ve açık AVM formatında bir çarşıdan bahsediyoruz.

"KİRLETMEYECEĞİZ; EN AĞIR CEZAYI UYGULAYACAĞIZ"

Yeni çarşı dokusunun korunması, temiz tutulması ve işletilmesi konusunda sıfır tolerans politikası güdeceklerini belirten Başkan Taşkın, zabıta denetimlerinin en üst seviyeye çıkarılacağını vurgulayarak şu uyarıyı yaptı:

Çarşımızı hepimizin evi gibi göreceğiz. Dükkân odamızsa, dükkânın önü bizim salonumuzdur. Kaldırım bizim balkonumuzdur. Kirletmeyeceğiz. Sigara izmariti, peçete, çöp atmak yok. En ağır ceza neyse uygulayacağız. Her köşeye zabıta dikeceğiz.

"KİMSE İĞNE UCU KADAR MAĞDUR EDİLMEYECEK"

Devasa inşaat operasyonu sırasında dükkân metrekareleri veya yer değişiklikleri nedeniyle esnafın yaşadığı ilk tedirginliklerin zamanla aşıldığını kaydeden Bayram Taşkın, mağduriyet oluşmaması için yasal ve idari tüm adımların atıldığını ifade etti:

Elbette eksiklikler olacak. Böyle devasa bir operasyonda eksiklik olmaması mümkün değil. Ama kimse iğne ucu kadar mağdur edilmeyecek. Dükkânı verilemeyenlere başka alanlarda teklif yapılıyor. Uzlaşma olmazsa mahkeme belirleyecek. Bir kuyumcu esnafımızı ziyaret ettim. 'Başkanım çok stres yaptık ama dükkâna girince her şey sığdı. Geniş kaldırıma bak, eskisiyle mukayese edilemeyecek kadar güzel' dedi. Her teslimatta stres biraz daha düşüyor. Malatya’da türünün tek örneği: Asırlık Tahtalı Minare Camii’nin unutulmaz mimarisi! İçeriği Görüntüle