Malatya Battalgazi Belediyesi, ilçe sakinlerine daha temiz ve güvenli bir yaşam alanı sunmak amacıyla saha operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Belediye bünyesindeki Temizlik İşleri ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde gerçekleştirdikleri çalışmalarda hem sokaklardaki hijyeni sağladı hem de semt pazarlarındaki tüketici haklarını güvence altına aldı.

Karahan Mahallesi'nde Dip Köşe Hijyen Operasyonu

Saha faaliyetleri kapsamında harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karahan Mahallesi’ni mercek altına aldı. Mahalle genelindeki tüm cadde ve sokaklar titizlikle süpürülürken, yol kenarlarında ve kamuya açık ortak alanlarda biriken atıklar tek tek toplandı.

Çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırıldığı çalışmalarda; evsel atıkların düzenli toplanması ve sokakların hijyenik hale getirilmesi ön planda tutuldu. Belediye yetkilileri, ilçenin dört bir yanında yürütülen bu temel temizlik hizmetlerinin planlanan program dahilinde kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Semt Pazarlarında Sıkı Etiket ve Düzen Markajı

Temizlik hamlesinin yanı sıra Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların güvenli ve şeffaf bir ortamda alışveriş yapabilmesi için semt pazarlarındaki denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan kontrollerde ürünlerin fiyat etiketleri, tezgâhların mevzuata uygun sınırları, genel temizlik koşulları ve yaya geçiş yollarının açık olup olmadığı detaylıca incelendi.

Mevzuat çerçevesinde yürütülen denetimlerde kurallara uymayan noktalar uyarılırken, pazarcı esnafına dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Zabıta ekiplerinin, haksız kazancın önüne geçmek ve pazar alanlarındaki intizamı korumak adına denetim periyotlarını artırarak sürdüreceği bildirildi.