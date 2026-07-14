Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerinin ardından büyük bir yıkım yaşayan Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, yaralar sarılmaya devam ediyor. İlçe genelinde hummalı bir şekilde yürütülen konut projelerinde en çok merak edilen bölgelerden biri olan Taştepe Mahallesi deprem konutlarında nihayet beklenen aşamaya gelindi.

Yapımı hızla tamamlanan modern ve güvenli konutların inşaat sürecinde sona yaklaşıldığı bildirildi. Konut bloklarının yükselmesinin ardından, şantiyede çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına start verildi.

Peyzaj Çalışmaları Başladı: Anahtar Teslimine Ne Kadar Kaldı?

Bölge halkının ve hak sahiplerinin heyecanla beklediği projede, çevre düzenleme ekipleri dört koldan çalışıyor. Edinilen bilgilere göre, binaların iç ve dış yapı inşaatlarının tamamlanmasının ardından başlatılan peyzaj çalışmalarının da hızla bitirilmesi planlanıyor.

Çevre düzenlemesi ve altyapı bağlantılarının tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 2 ay içerisinde konutların tamamen hazır hale getirileceğini belirtiliyor. Bu sürecin ardından hak sahipleri, modern ve depreme dayanıklı yeni yuvalarına kavuşacak.

Taştepe Mahallesi TOKİ Konutlarında Son Durum

Depremin izlerini silmek amacıyla güvenli yapı standartlarına uygun olarak inşa edilen Taştepe konutları, sadece birer sığınak değil; sosyal donatıları, yeşil alanları ve çocuk oyun parklarıyla eksiksiz bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.