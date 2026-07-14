Malatya genelinde yaz döneminin gelmesiyle birlikte planlanan Yaz Kur'an Kursları, kapılarını öğrenciler için açtı. Belirlenen programlar koordinesinde yürütülen eğitimlere, Yeşilyurt ve Battalgazi başta olmak üzere ilçe genelindeki kurs merkezlerinde başlandı.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayan kurslarda, çocukların yaş gruplarına uygun eğitim programları uygulanıyor. Sadece teorik dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sınırlı kalmayan bu dönemin, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Öğrencilere Kur'an eğitiminin yanında temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve çocukların adaptasyonunu kolaylaştıracak sosyal aktiviteler de sunuluyor. Böylece çocukların sıkılmadan, severek öğrenmesi hedefleniyor.



Değerler Eğitimi ve Sosyal Gelişim Ön Planda

Yaz kurslarında çocukların pedagojik gelişimine uygun bir sistem yürütülüyor. Eğitim süresince çocukların motivasyonunu artırmak amacıyla eğitimciler tarafından çeşitli eğitici oyunlar ve küçük aktiviteler düzenleniyor.

Özellikle 4-6 Yaş Grubu başta olmak üzere, farklı yaş kategorilerindeki çocukların sosyalleşmesine önem veriliyor. Deprem sonrası süreçte çocukların güvenli ve huzurlu ortamlarda vakit geçirmesini önemseyen aileler de çocuklarını bu kurslara yönlendiriyor.

Kurslara Kayıt Olmak İçin Süreç Nasıl İşliyor?

Yaz kurslarının başlamasıyla birlikte, çocuğunu göndermek isteyen ancak süreci kaçıran velilerin arayışı da devam ediyor. Görevliler, kursların işleyişini aksatmayacak şekilde, katılmak isteyen yeni öğrenciler için de rehberlik sağlandığını belirtiyor. Çocuklarını kurslara dahil etmek isteyen aileler, mahallelerindeki en yakın kurs merkezi veya camiye başvurarak detaylı bilgi alabiliyor.