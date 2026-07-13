Ev temizliğinde yoğun kimyasal ürünlere alternatif arayanlar doğal yöntemlere yöneliyor. Islak hacimlerdeki fayans aralarında oluşan siyahlıkları gidermek zorlu bir temizlik mesaisi gerektiriyor. Tüketiciler inatçı küf izlerini ortadan kaldırmak amacıyla evde kolayca hazırlanan basit karışımları uyguluyor. İşlemde kullanılan oksijenli su lekelerin görünümünü zayıflatırken karbonat hafif aşındırıcı gücüyle biriken kirin temizlenmesini sağlıyor.

MACUN NASIL HAZIRLANIYOR

Temizlik uygulamasında ilk olarak karbonat ile oksijenli su koyu bir kıvam alana dek karıştırılıyor. Yayılmayı kolaylaştırmak isteyenler bu sıvıya birkaç damla bulaşık deterjanı damlatıyor. Hazırlanan bu macun doğrudan kararan derzlerin üzerine sürülüyor.

Karışım yaklaşık on beş dakika boyunca kirli bölgede bekletiliyor.

Ardından yumuşak veya orta sertlikte bir fırçayla ovulan zemin bol suyla durulanıyor. Derine işleyen oldukça eski lekelerde tam temizlik sağlamak için işlemi birkaç defa tekrarlamak gerekebiliyor.

YIPRANMIŞ DERZLERDE İŞE YARAMIYOR

Uygulanan yöntem yüzeydeki kirlenmeleri ve renk değişimlerini gidermede başarı sağlıyor. Çatlayan veya fiziksel yapısı tamamen bozulan derz dolgusunu ise eski haline döndürmüyor. Hasar gören alanlarda kalıcı bir temizlik görüntüsü elde etmek için malzemeyi yenilemek şart koşuluyor.

GÜVENLİK İÇİN ELDİVEN TAKILMALI

Tüketicilerin bu işlemi yaparken bazı temel güvenlik kurallarına uyması isteniyor. Karışımın yalnızca sert yüzeylere uygulanması ve işlem sırasında mutlaka eldiven kullanılması gerekiyor.

Yüksek hacimli oksijenli su çözeltilerinden uzak durulması tavsiye ediliyor.

Zehirli gaz çıkışı tehlikesini engellemek amacıyla hazırlanan malzemenin farklı temizlik kimyasallarıyla kesinlikle karıştırılmaması isteniyor.