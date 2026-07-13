Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için devlet eliyle yeni bir fırsat kapısı aralandı. Ticaret Bakanlığı, gümrük kapılarında ve tasfiye depolarında bekleyen yüzlerce farklı taşıtı, elektronik ihale (e-ihale) yöntemiyle resmi olarak satışa çıkardı. Kamuda uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri doğrultusunda hız kazanan bu adım, piyasa fiyatlarının altındaki başlangıç bedelleriyle dikkat çekiyor.

Sistem, tamamen şeffaf ve güvenilir bir altyapı üzerine kuruldu. İhaleye çıkarılan her aracın detaylı fotoğrafları ve resmi ekspertiz raporları, sisteme girilmeden önce titizlikle hazırlanarak alıcıların incelemesine sunuluyor. Böylece vatandaşlar, araçların hasar durumunu ve masraflarını önceden görerek güvenle teklif verebiliyor.

Satış listesindeki araç çeşitliliği ve fiyat yelpazesi ise oldukça geniş:

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Sadece otomobiller değil; kamyonlar, tekneler ve hatta jet skiler bile yeni sahiplerini bekliyor.

HER BÜTÇEYE UYGUN FİYATLAR: 60 BİN TL’YE BİLE VAR

Başlangıç fiyatları 50 bin TL ile 60 bin TL bandından açılırken, lüks segmentteki araçların değeri 15 milyon liraya kadar ulaşıyor.

ARAÇ DURUMLARI

Listede az masraflı veya sıfıra yakın orta segment (300 - 500 bin TL arası) araçların yanı sıra, hurda statüsünde olan ve yüksek onarım maliyeti isteyen alternatifler de yer alıyor.

ARAÇ BİLGİLERİNE NASIL ULAŞILIR?

İhale sürecini başarıyla tamamlayıp en yüksek teklifi veren vatandaşlar, satın aldıkları araçları ilgili tasfiye işletme müdürlüklerinden doğrudan teslim alabilecekler. Ticaret Bakanlığının resmi "eihale.gov.tr" adresi üzerinden yürütülen bu süreçte, güncel araç listesine ulaşmak, detayları incelemek ve başvuru ekranına erişmek isteyenler için tüm yönlendirmeler ilgili platformlar ve mobil uygulamalar üzerinden aktif hale getirildi.