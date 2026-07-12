Ceza infaz kurumlarındaki istihdam olanakları memur olmayı planlayan binlerce kişinin ana rotasını belirliyor. İş arayışındaki kitleler bakanlığın açtığı sınavları ve başvuru takvimlerini yakından izliyor. Mesleğe yönelik yoğun ilginin temelinde son yıllardaki ekonomik iyileştirmeler yatıyor.

YENİ BAŞLAYANLARIN MAAŞI YETMİŞ BİN LİRAYI BULUYOR

Güncel verilere göre 2026 yılında mesleğe yeni adım atan bir personel yaklaşık 70 bin lira aylık ücretle işe başlıyor. Gelir tablosu personelin hizmet yılına göre sürekli değişiyor.

İdari ek ödemeler maaş bordrosuna yansıdığında memurun eline geçen net tutar 100 bin lira sınırına ulaşıyor.

Rakamlardaki bu ivme unvana yönelik talebi doğrudan besliyor.

GÖREV TANIMI GÜVENLİĞİ AŞIYOR

Ceza infaz kurumlarında yirmi dört saat esasına dayalı kesintisiz mesai işliyor. İdarecilerin planlamasına göre memurlar gündüz ya da gece nöbetlerine kalıyor.

Güvenliği sağlamak işin sadece bir parçasını oluşturuyor.

Tutuklu ve hükümlülerin düzenli sevk işlemlerini yürütmek personelin asli sorumlulukları arasında bulunuyor. Kurum içindeki periyodik sayımlar aksatılmadan tamamlanıyor. Koğuşlarda veya ortak alanlarda yaşanabilecek acil vakalara ilk müdahaleyi yine doğrudan nöbetteki ekip yapıyor.

ADALET BAKANLIĞI KADROLARI GENİŞ TUTUYOR

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü artan personel ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenli alım ilanları yayımlıyor. Kurum istihdam takviminde en büyük kontenjanı infaz ve koruma memurluğuna ayırıyor.

Sürecin ilk adımı Kamu Personel Seçme Sınavı puanıyla atılıyor.

Belirlenen barajı aşan memur adaylarını zorlu bir eleme aşaması bekliyor. Katılımcılar öncelikle uygulamalı fiziksel yeterlilik parkurlarına çıkıyor. Bedensel testleri başarıyla bitiren gençler son olarak sözlü mülakatta ter döküyo