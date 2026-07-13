Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Gençlik Kolları tarafından 100. Yıl Kent Parkı'nda organize edilen etkinliklere katılım sağladı. Gerçekleştirilen programa Başkan Er'in yanı sıra AK Parti Malatya Gençlik Kolları İl Başkanı Kağan Mercan da katıldı. Alan ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya gelinerek, gençlerin ve ailelerin sorularına yanıt verildi.

Festival Takvimi ve Spor Tesisleri

Şehirdeki sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Konser ve etkinlik programlarına ilişkin açıklama yapan Başkan Er,

“17-21 Temmuz tarihleri arasında Malatya Kayısı Festivali Fuarımızı düzenleyeceğiz. Ayrıca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacağız”

bilgisini paylaştı.

Öğrencilerin talepleri üzerine şehirdeki spor ve eğitim yatırımları da gündeme geldi. Malatya genelinde saha, spor salonları, gençlik merkezleri ve kütüphanelerin yaygınlaştırıldığı vurgulanarak, halihazırda 63 tesisin yapımının hızla devam ettiği açıklandı.

Şehir Kütüphanesi ve Yeni Projeler

Şehir Kütüphanesi'nin kullanımına ilişkin gençlerle yapılan değerlendirmelerin ardından konuşan Başkan Er,

“Bölgenin en büyük kütüphanesini yaptık. Biraz daha rötuşlarımız olacak. Kütüphanemizin yanında Engelsiz Kütüphanemizi de yapacağız. Görme ve işitme engelli vatandaşlarımız buralardan faydalanacak. Eksikleri giderip, kütüphanemizi daha da mükemmel bir hale getireceğiz”

diye konuştu.

Yüzüncü Yıl Kent Parkı içerisine inşa edilen yeni tesisin işlevine yönelik sorulara yanıt veren Başkan Er,

“Bu tesisimizi Malatya Mutfağı ağırlıklı yapacağız”

dedi.

Şehrin yeniden imar sürecine dair genel bir değerlendirmede bulunan Başkan Er,

“Malatya ayağa kalktı. Depremin yaralarını sardık. Az kaldı, eskisinden daha güzel bir Malatya olacak. Bundan sonra Malatya için önemli projeleri hayata geçireceğiz”

açıklamasını yaptı.