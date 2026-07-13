Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından desteklenen Avrupa Ölüm İzleme Ağı (EuroMOMO), kıtayı sarsan kritik verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, haziran ayı sonunda etkili olan yoğun sıcak hava dalgası sırasında hayatını kaybedenlerin sayısında normal şartlara göre çok ciddi bir artış yaşandığı bildirildi.

Sadece Bir Haftada Korkutan İstatistik

EuroMOMO tarafından yayımlanan resmi rapora göre, 22-28 Haziran haftasını kapsayan süreçte Avrupa ülkelerinde beklenen seviyeden tam 10 bin 651 fazla ölüm vakası kaydedildi. Sıcak hava dalgasının en üst seviyeye ulaştığı o günlerde yaşanan bu ani artış, sağlık otoritelerinin hazırladığı raporlara doğrudan yansıdı.

Kayıpların Büyük Çoğunluğu 65 Yaş ve Üzeri

Yayımlanan acı verilerde dikkat çeken en çarpıcı detay ise risk grubundaki nüfus oldu. Resmi açıklamada, söz konusu dönemde kayıtlara geçen 10 bin 651 fazladan ölümün 9 binden fazlasını 65 yaş ve üzerindeki kişilerin oluşturduğu belirtildi. Uzmanlar, o günlerde etkisini gösteren aşırı sıcakların özellikle ileri yaştaki bireyler üzerinde ölümcül sonuçlar doğurabildiğine dikkat çekiyor.