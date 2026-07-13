Malatya'da Vali Seddar Yavuz başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı'nda kent genelindeki son bir haftalık güvenlik bilançosu açıklandı. Toplantıda, 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında jandarma ve emniyet birimlerince yürütülen asayiş olayları, trafik kontrolleri, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Asayiş ve Trafikte Sıkı Denetim

Paylaşılan resmi verilere göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen 16 ayrı operasyonda 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı, bunlardan 10'u sevk edildikleri makamlarca tutuklandı. Baskınlarda bir kilonun üzerinde metamfetamin, 2 kilonun üzerinde sentetik hammadde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan kontrol noktalarında ise 35 bin 789 araç ve 2 bin 910 motosiklet incelendi. İhlali tespit edilen 507 araç trafikten men edilirken, 4 bin 340 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Asayiş çalışmaları kapsamında kent genelinde meydana gelen 491 olayın 425'i kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesiyle aydınlatıldı. Uygulamalarda 83 bin 912 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranan 437 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Toplantının sonunda, Malatya'nın huzurunu korumak amacıyla yürütülen güvenlik operasyonlarının tüm alanlarda kesintisiz olarak sürdürüleceği kaydedildi.