Terör örgütü FETÖ/PDY’nin karanlıkta kalan mahrem yapılanmasını tamamen tasfiye etmek amacıyla, Malatya merkezli odak noktaları da dahil olmak üzere Türkiye genelinde dev bir operasyonun perdesi aralandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında, tam 968 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya’da Adresler Ablukaya Alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının tam koordinasyonuyla yürütülen operasyonun Malatya ayağında hareketli saatler yaşanıyor. Kentte önceden tespit edilen ve örgütün mahrem yapılanmasına ait olduğu belirlenen çok sayıda adrese baskınlar düzenlendi. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arama ve gözaltı işlemlerine ilişkin adli süreç, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hassasiyetle devam ediyor.

"Mücadelemiz Tavizsiz Sürecek"

Operasyonun detaylarına ilişkin resmi açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden operasyonun düğmesine basıldığını duyuran İçişleri Bakanı, örgütün mahrem yapısının tamamen çökertilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ/PDY’ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz.”

En Üst Düzeyde Koordinasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde terörün her türlüsüne karşı tavizsiz bir duruş sergilendiğini belirten İçişleri Bakanı, operasyonun adli ve hukuki ayaklarındaki güçlü koordinasyon nedeniyle Adalet Bakanlığı'na da teşekkürlerini iletti. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, operasyonların kararlılıkla büyüyeceği mesajı verildi.

Malatya ve diğer 81 ilde genişletilerek sürdürülen adli işlemler, şüphelilerin sorgularıyla devam ediyor.