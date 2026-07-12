Malatya'da yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışının tek şeride düşürüldüğü bölgede korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza yeri adeta savaş alanına dönerken, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü feci kaza sonrası bölgeye adeta ekip yağdı.

Kuzey Çevre Yolu Yaka Köprüsü Altında Can Pazarı

Kaza, Malatya Kuzey Çevre Yolu Yaka Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun bakım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürüldüğü bölgede seyir halinde olan 01 DJZ 53 plakalı otomobil ile 01 CUF 60 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya döndü.

İtfaiye ve AFAD Ekipleri Sıkışan Sürücü İçin Zamanla Yarıştı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza bölgesine çok sayıda sağlık, AFAD, polis ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücülerden biri, itfaiye ekiplerinin titiz ve yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

6 Yaralı Hastanelere Kaldırıldı, Yol Trafiğe Kapandı

Feci kazada yaralanan toplam 6 kişi, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kuzey Çevre Yolu'nun ilgili bölümü bir süre ulaşıma kapandı. Adeta hurda yığınına dönen araçların çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılmasının ardından, yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.