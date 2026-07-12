Malatya merkeze birkaç kilometre mesafede olmasına rağmen, yıllarca büyük şehrin gölgesinde kendi kimliğini aramaya mahkûm edilen bir coğrafyanın makus talihi kökten değişiyor. Yazıhan’da bugün sadece imar yolları genişlemiyor; sandıktan kendisine sadece 4 oy çıkan mahalleye ilk iş makinesini göndererek ezber bozan bir adalet dersi veren Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, taşra siyasetinin sınırlarını yeniden çiziyor. Dirican’dan Atma’ya köklü aşiretlerin kalbi olan bu topraklarda, "Malatya şok olacak" diyerek müjdelenen devasa projelerin, tarımsal sanayi hamlesinin ve merkeze meydan okuyan o sessiz devrimin perde arkası ilk kez aralanıyor.

"Nüfusa Bakıp Değerlendirmek Büyük Bir Hata"

Yazıhan’ı yalnızca tabeladaki rakamlarla ve nüfusuyla okumanın ilçeyi eksik tanımak anlamına geldiğini belirten Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, coğrafyanın köklü toplumsal damarlarına dikkat çekti. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı zengin bir mozaiğe sahip olduklarını ifade eden Başkan Göçer, ilçenin tarihsel ağırlığını şu sözlerle özetledi:

“Yazıhan merkeze en yakın ilçelerimizden biridir. Nüfusuna bakıp da ilçeyi değerlendirmekte hataya düşüyor insanlar. Dirican Aşireti, Atma Aşireti, Kürne Aşireti, Velioğlu Aşireti, Sinan Aşireti gibi büyük ve nüfusu çok olan aşiretlerin ana kaynağı Yazıhan’dır. Yazıhan suyla, Boztepe Barajı’yla birlikte atılıma geçmiş bir yerdir. Tarım sit alanı olarak ilan edilmiş bir ilçemizdir.”

"Merkeze Yakınlık Bazı Alanlarda Bizi Geri Bıraktı"

Yıllarca il merkezine yakın olmanın Yazıhan için resmi kurumlarda, eğitimde ve sağlıkta bir duraklamaya yol açtığını dürüstçe ifade eden Başkan Göçer, bu durumu tersine çevirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Bugüne kadar memurların ve kamu görevlilerinin ilçede ikamet etmemesinin hizmet hızını etkilediğini söyleyen Göçer, yeni hedeflerini şu sözlerle paylaştı:

“Yazıhan’ın dezavantajı merkeze yakın olmasıdır. Merkeze yakın olduğundan dolayı bazı resmi kurumlar ve memurlarımız burada ikamet etmemiştir. Eğitim bakımından geri kalmışız, sağlık bakımından geri kalmışız. Çünkü Malatya hemen yanı başımızda. Ama biz bunu avantaja çevireceğiz. Artık Malatya’ya giden değil, Malatya’dan Yazıhan’a gelip gezen bir ilçe oluşturmak istiyoruz.”

İlçenin geçmişten bugüne taşıdığı en güçlü bağın "hoşgörü" olduğunu hatırlatan Başkan Göçer, teknolojinin ve göçün zayıflatmaya çalıştığı toplumsal dokuyu korumanın belediyenin en büyük sorumluluklarından biri olduğunu belirtti: “En büyük zenginliğimiz hoşgörüdür. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Azeri… Hepsi burada bir mozaik oluşturmuş durumda. Bu dokunun bozulmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”

"İlk Çalışmaya Başladığım Yer Dört Oy Aldığım Mahalledir"

Belediyeciliği imar ve altyapıdan ibaret görmediğini; hak, hukuk ve adalet kavramlarını yönetimin merkezine koyduğunu anlatan Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Malatya yerel siyasetinde eşine az rastlanır bir adalet vizyonu ortaya koydu. Hizmet götürürken parti ayrımını tamamen rafa kaldırdıklarını belirten Göçer, manşete taşınan o tarihi adımı şu cümlelerle aktardı:

“Biz belediyeciliği sadece belediyenin asli görevleriyle sınırlı görmüyoruz. Spora destek veriyoruz, eğitime destek veriyoruz, sosyalleşmeye önem veriyoruz. Bunları yaparken de hiçbir parti ayrımı yapmadan, her partiye eşit mesafede hizmet götürüyoruz. Mesela ilk çalışmaya başladığım yer dört oy aldığım mahalledir. Biz hizmet götürürken şu partilidir, bu partilidir diye bakmıyoruz. Bireysel menfaati öne alırsanız başarısızlık gelir.”

Dışarıdan gelebilecek hiçbir talimata göre değil; yalnızca yasalara, kanunlara ve toplum menfaatine göre hareket ettiklerini söyleyen Başkan Göçer, tüm yolları imara uygun, geniş ve geleceğe dönük açtıklarını belirtti.

65 Bin Kamyon Dolguyla Gelen Eser "Malatya Şok Olacak"

Görev süresi bittiğinde arkasında kalıcı izler ve büyük eserler bırakmak istediğini vurgulayan Göçer, Sürür bölgesinde yükselen devasa projeye dikkat çekti. İmara uygun 15 metrelik geniş yollar ve bulvarlar açtıklarını söyleyen Başkan Göçer, ilçenin çehresini değiştirecek sosyal hamleleri sıraladı:

“Belediye başkanlığı bittiği zaman beş yıl sonra gelip gezdiğinizde ‘şunları ben yaptım, bunları biz yaptık’ diyebilmeniz lazım. Güzel bir eser bırakmanız lazım. Sürür’de büyük bir doğal park oluşturuyoruz. Dolguyla yaptığımız bir parkımız var. 65 bin kamyonona yakın dolgu alan yapıldı.”

Eğitime verilen desteğin Yazıhan'ın çehresini kökten değiştireceğini söyleyen Göçer, öğrencilerin ulaşımını, öğle yemeklerini ve kitaplarını belediye olarak karşıladıklarını aktardı. Alışveriş imkanlarının kısıtlı olduğu bölgeler için kurulan YAZAŞ Market, restoranlar, sosyal tesisler ve dış mahallelerden gelen kadınların sokakta beklememesi için açılan Kadın Dinlenme Evi ile Yazıhan’ın çehresi tamamen değişiyor.

İlçenin Karasu, Sürür ve Boztepe Barajı gibi kıyı değerlerini hayata kazandıracaklarını müjdeleyen Göçer, büyük iddiasını şu sözlerle taçlandırdı:

“Vatandaşın mesire alanları olursa, ailesiyle gidip zaman geçireceği yerler olursa, eğitim iyi olursa, sosyal aktiviteler iyi olursa neden Malatya’ya gitsin? Biz Malatya’nın nefes alacağı yerler yapıyoruz Yazıhan’da. Bunlar bittiğinde Malatya şok olacak. Malatyalılar hafta sonu Yazıhan’a gidelim diyecek.”

Tarımsal Gelecek Vizyonu "Ben Kendi Yaptığım İşi Anlatırım"

Yazıhan’ın geleceğini üç büyük barajın getirdiği su ve yeşillikle, yani tarımsal üretimle şekillendireceklerini belirten Başkan Göçer, kurumlar arası sınırları da keskin bir şeffaflıkla çizdi. Devlet eliyle yürütülen Tarım OSB / Besi OSB projelerini kendi hizmeti gibi sahiplenmeyi doğru bulmadığını ifade eden Göçer, net bir duruş sergiledi:

“Tarım OSB beklediğimiz aşamaya gelmedi. Bu devletin projesidir, belediyenin projesi değildir. Ben belediyenin imkânlarıyla, belediyenin gücüyle yaptıklarımı anlatırım. Başka kurumların yaptıklarını ben anlatmam. O kurumların ilgili birimleri açıklamalarını yapsın.”

Başkan Göçer'in tarım vizyonu, sadece ham üretimden değil; bu üretimin fabrikalaşarak ilçe içinde işlenmesinden geçiyor: “Tarımla ilgili fabrikaların kurulduğu, üretimlerin daha bilimsel gerçekleştirildiği bir Yazıhan istiyoruz. Ürettiğimiz ürünler burada paketlensin, salça yapılacaksa burada yapılsın, marmelat yapılacaksa burada yapılsın. İş adamlarını buraya çekebilmek için önce yolları, sosyal donatıları ve parkları bitmiş, yaşanabilir bir Yazıhan oluşturmalıyız.”

Gurbetteki Hemşehrilere Çağrı "Yazıhanlı Olmak Bir Ayrıcalıktır"

Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak adına altyapıya ve futbola büyük önem verdiklerini, Yazıhanspor’un şu an lider durumda olduğunu gururla paylaşan Başkan Göçer, söyleşinin sonunda gurbette yaşayan Yazıhanlılara da anlamlı bir mesaj gönderdi. Aidiyetin ve akrabalık bağlarının teknoloji çağında zayıflamasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Göçer, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

“Memleketlerini unutmamalarını, memleketlerine gelmelerini ve çocuklarını da birlikte getirmelerini istiyoruz. Yazıhanlı olmak ayrı bir ayrıcalıktır. Burada mutlaka dedenizin, geçmişinizin, bir büyüğünüzün mezarı vardır. Akrabalarla diyalog kopmasın. Yanlış gördüklerini bize söylesinler. Yazıhan’da görmek istedikleri eksikleri bize iletsinler. Bulundukları yerde dernekler kursunlar ama siyasi amaç taşımasınlar. Toplum yararına yapılan her faaliyeti kayıtsız şartsız destekleriz.”

Yazıhan, coğrafi olarak Malatya merkeze çok yakın olmanın getirdiği sosyolojik ve ekonomik baskıyı, tarımsal sanayileşme ve devasa rekreasyon alanlarıyla bir avantaja dönüştürme eşiğinde. Başkan Göçer’in, devlet projelerini sahiplenmek yerine "Ben sadece belediyenin gücüyle kendi yaptığımı anlatırım" diyerek çizdiği o şeffaf sınır ise yerel siyasette özlenen bir gerçekçiliğin habercisi. Görünen o ki; yolları imara uygun şekilde 15 metreye genişletilen Yazıhan’da, yakın gelecekte sadece ulaşım değil, ilçenin Malatya genelindeki sosyo-ekonomik ağırlığı da ciddi oranda genişleyecek