Malatya’nın Yazıhan ilçesinde faaliyet gösteren ve bölgenin tek oto yıkamacısı olan Mücahit Köseoğlu, BUSABAH Medya’ya özel açıklamalarda bulundu. Özellikle bölgedeki vatandaşların tarım ve hayvancılıkla uğraşması ilçede araçların şehir merkezindeki araçlardan çok daha farklı ve zorlu koşullarda kirlendiğini belirten Köseoğlu, sundukları hizmetin detaylarını paylaştı.

“HER NOKTASI TİTİZLİKLE TEMİZLENİYOR”

Yazıhan merkezde her türlü temizlik ve bakım işlemini titizlikle yürüttüklerini ifade eden Mücahit Köseoğlu,

“Yazıhan merkezde oto yıkama ve detaylı oto kuaför hizmeti veriyoruz. İşlerimiz özellikle yaz aylarında oldukça yoğun oluyor. Koltuk yıkama, pasta cila ve detaylı iç-dış temizlik gibi birçok hizmet sunuyoruz. Araçların iç temizliğinde taban, göğüs, kapılar ve tüm iç aksamı detaylı şekilde temizliyoruz. Daha sonra dış yıkama bölümüne alarak aracın dış temizliğini gerçekleştiriyoruz. Eğer koltuk yıkama ya da detaylı oto kuaför işlemi yapılacaksa, araç arka bölüme alınarak 2-3 saat süren kapsamlı bir temizlik yapıyoruz. Aracın tabanından tavanına kadar her noktası titizlikle temizleniyor”

ifadelerine yer verdi.

"KIŞIN DON OLAYLARI YÜZÜNDEN BİR AY KAPATIYORUZ"

Yaz sezonunda işlerin yoğun ve bereketli geçtiğini ancak kış aylarında adeta bir hayatta kalma mücadelesi verdiklerini dile getiren Köseoğlu, soğuk havanın getirdiği maddi zararlara dikkat çekti.

Kış aylarında yaşadıkları lojistik ve mali zorlukları aktaran Köseoğlu, durumun ciddiyetini özetleyerek,

“Yaz sezonunda işlerimiz oldukça iyi gidiyor ancak kış aylarında ciddi zorluklar yaşıyoruz. Soğuk havalar nedeniyle makinelerimiz, hortumlarımız ve su tesisatımız donuyor. Bu nedenle bazı dönemlerde iş yerimizi yaklaşık bir ay kapatmak zorunda kalıyoruz. Don olayları yüzünden makinelerimiz ve hortumlarımız zarar görüyor, bu da maddi kayıplara yol açıyor. Kışın işlerin zaten durgun olması da bu süreci daha zor hâle getiriyor. Yaz aylarında kazandığımız gelirle kış sezonunu dengelemeye çalışıyoruz”

ifadelerini kullandı.

“ARACIN KİRLİLİK DURUMUNA GÖRE FİYAT DEĞİŞEBİLİYOR”

Malatya merkezdeki fahiş dükkan kiralarının aksine, kendi mülkünde hizmet vermenin büyük bir fiyat avantajı sağladığını belirten Yazıhanlı esnaf, bu durumu müşterilerine olumlu yansıttıklarını söyledi.

Piyasa koşullarına göre neden daha ekonomik kalabildiklerini açıklayan Köseoğlu,

“Yazıhan’da oto yıkama işi yapan tek işletmeyiz. İş yerimizin kendimize ait olması bizim için önemli bir avantaj sağlıyor. Malatya’da birçok işletme yüksek kira giderleri nedeniyle fiyatlarını artırmak zorunda kalıyor. Yıllık kira bedelleri oldukça yüksek olduğu için araç başına ekstra ücret eklemek durumunda kalıyorlar. Bizim ise kira giderimiz olmadığı için yalnızca elektrik ve su faturalarımızı ödüyoruz. Bu nedenle Malatya’ya göre daha uygun fiyatlarla hizmet verebiliyoruz. Normal araçları ortalama 400 TL’ye yıkıyoruz. SUV ve daha büyük araçlarda ise fiyat 500 TL civarında oluyor. Ancak aracın kirlilik durumuna göre fiyat değişebiliyor”

şeklinde konuştu.

" TARLA ÇAMURUYLA GELİYOR"

İlçedeki araçların birçoğunun tarlalarda ve engebeli arazilerde kullanılması nedeniyle temizliğin normalden kat kat daha fazla emek gerektirdiğini vurgulayan yıkamacı, harcanan mesaiye vurgu yaptı.

Bölgedeki araçların kirlilik profilini ve yaşadıkları zorluğu anlatan Köseoğlu,

“Çünkü Yazıhan’daki araçlar şehir araçlarından çok farklı oluyor. Bölgemizde insanların büyük kısmı tarım ve çiftçilikle uğraşıyor. Araçlar sürekli tarlalara ve arazilere gidiyor. Çamurlu ayakkabılarla araçlara biniliyor, camlar açık şekilde topraklı yollarda seyahat ediliyor. Bu nedenle araçlar oldukça kirli hâle geliyor. Bazı araçların temizliği normalden çok daha fazla zaman alıyor. Malatya’da temiz bir aracı yarım saat ya da kırk dakikada teslim edebilirken, burada bazı araçların yalnızca iç temizliği için bir saat uğraşmamız gerekiyor. Bir aracın temizliğiyle uğraşırken aynı sürede iki araç yıkayabileceğimiz durumlar oluyor. Bu nedenle aşırı kirli araçlarda fiyat farkı uygulamak zorunda kalıyoruz”

diye konuştu.

"MALATYA'YA GÖTÜRÜYORLAR, ORASI KABUL ETMEYİNCE GERİ DÖNÜYORLAR"

Fiyat farkını ilk etapta kabul etmeyen bazı müşterilerin şehir merkezindeki oto yıkamacıların yolunu tuttuğunu ancak acı gerçekle yüzleşip geri döndüklerini belirten Mücahit Köseoğlu, müşterilerden sadece "emeğe saygı" beklediklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda adaletli bir yaklaşım beklediklerini ifade eden Köseoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bazı müşterilerimiz bu durumu ilk başta kabul etmiyor ve araçlarını Malatya’ya götürüyor. Ancak birçok işletme çok kirli araçlarla uğraşmak istemediği için geri dönüp tekrar bize geliyorlar. Biz de müşterilerimizi kırmamak adına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat insanların araçların kirlilik durumuna göre verilen emeği de göz önünde bulundurması gerekiyor. Çünkü her araç aynı sürede ve aynı emekle temizlenmiyor. Buna rağmen Malatya’daki fiyatlara göre hâlâ oldukça uygun hizmet verdiğimizi düşünüyoruz.”