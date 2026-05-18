Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli yeşil alanlarından ve vatandaşların uğrak noktalarından biri olan Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı ve Göleti’nde kapsamlı bir temizlik operasyonuna imza attı. Yaklaşık 24 saat süren hummalı çalışmalarda göletin dibinden çıkan eşyalar görenleri şaşkına çevirdi.

3 DAİRE BAŞKANLIĞI EL ELE VERDİ

Doğal güzelliğiyle bilinen mesire alanındaki temizlik çalışması, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin öncülüğünde gerçekleştirildi. Koordineli yürütülen çalışmaya Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi.

24 SAAT SÜRDÜ: GÖLETTEN "EV EŞYASI" ÇIKTI

Göletin hem su altı dünyasını hem de çevresini kapsayan detaylı temizlikte 6 dalgıç ve 6 temizlik personeli görev aldı. Dalgıçların gölet tabanında yaptığı arama ve temizlik çalışmalarında, çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne seren şu malzemeler çıkarıldı:

-Semaver ve mangallar

-Düdüklü tencere

-Soba borusu

-Araç lastikleri ve çok sayıda plastik atık

Yürütülen titiz çalışma neticesinde gölet ve çevresi, kirli görünümünden arındırılarak yeniden temiz ve estetik bir görünüme kavuşturuldu.

BELEDİYE’DEN VATANDAŞLARA ÇEVRE DUYARLILIĞI ÇAĞRISI

Çalışmaların ardından açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Ömer Çoban, Orduzu Göleti ve çevresinin her yıl düzenli olarak temizlendiğini vurgulayarak vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

Çoban, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmesi için ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürüttük. Göl manzarasının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmesi adına temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alanlar büyük emeklerle temizleniyor. Eğer gerekli hassasiyet gösterilmezse doğal güzelliklerimiz zamanla çöp yığınına dönüşebilir. Bizler çevremizin temiz kalması için mücadele ediyoruz. Halkımızdan da aynı duyarlılığı bekliyoruz."