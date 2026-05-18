Malatya Yeşilyurt Belediyesinin 2026 yılı bütçesinde devasa bir artışa gidildi. Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen ve milyarlarca lirayı bulan ek bütçe talebi onaylandı; işte harcanacak yeni tutarın detayları.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı son birleşimini Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında gerçekleştirdi. Çok sayıda kritik gündem maddesinin karara bağlandığı veya komisyonlara havale edildiği toplantıda, en dikkat çeken maddelerden biri Yeşilyurt Belediyesine ait dev bütçe talebi oldu.

Gündemin 17. maddesinde yer alan Yeşilyurt Belediyesi Ek Bütçe talebi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Yapılan incelemeler neticesinde, Yeşilyurt Belediye Meclisinin zaten daha önce kabul ettiği ek bütçe tasarısı, Büyükşehir Meclisi tarafından da resmiyete kavuşturuldu. Buna göre ilçenin bütçesine, tam 2 milyar 141 milyon 150 bin TL'lik dev bir ekleme yapıldı.

GELİR VE GİDER DENGESİ EŞİT TUTULDU

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının raporuna göre, hazırlanan ek bütçede gelir ve gider kalemleri eşit olarak planlandı. Yeşilyurt Belediyesinin bütçesine eklenecek olan 2 milyar 141 milyon 150 bin TL tutarındaki ek gider kalemi, aynı miktardaki ek gelir kalemleriyle dengelendi.

KOMİSYONDAN TAM ONAY ÇIKTI

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca yapılan incelemede, söz konusu ek bütçenin Yeşilyurt Belediyesinin 2026 yılı tahmini bütçesine eklenmesi komisyon tarafından uygun görüldü. Mecliste oylanan madde kabul edilerek resmiyet kazandı. Yılın geri kalan kısmında bu dev bütçenin ilçedeki hangi yatırım ve projelere aktarılacağı ise vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.