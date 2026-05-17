Malatya'da ilçeler arası ulaşım ağını daha güvenli, modern ve konforlu hale getirecek dev karayolu yatırımları için vites yükseltildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen 2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, şehrin ulaşım geleceğine yön verecek tarihi sunumlara sahne oldu. Toplantıda kürsüye çıkan Karayolları 8. Bölge Müdürü Suat Cüre, özellikle Pütürge ve Doğanyol ilçelerini kapsayan, milyonlarca liralık dev bütçeli karayolu projelerinin en güncel teknik verilerini ve sahada gelinen son durumu tüm rakamlarıyla kamuoyuyla paylaştı.

PÜTÜRGE ŞEHİR GİRİŞİNE MODERN DOKUNUŞ BİSİKLET YOLU GELİYOR

Kurulda paylaşılan ilk önemli yatırım, Pütürge ilçesinin girişini modern bir görünüme kavuşturacak olan 5) Pütürge Şehir Girişi Projesi oldu. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'nün resmi sunumundan derlenen verilere göre, ilçe girişindeki trafiği rahatlatacak projenin detayları şu şekilde:

Toplam Proje Uzunluğu: 1,1 Kilometre

1,1 Kilometre Yol Standartı: Bölünmüş Yol (BY) ve Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı asfalt.

Bölünmüş Yol (BY) ve Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı asfalt. Sosyal Donatı ve Yaşam Alanı: Proje sadece araç yoluyla sınırlı kalmıyor; hat boyunca modern bir Bisiklet Yolu (BSK) inşa ediliyor.

Proje sadece araç yoluyla sınırlı kalmıyor; hat boyunca modern bir inşa ediliyor. 2026 Yılı Hedefi: 1,1 kilometrelik bu güzergahın BSK ve Bisiklet Yolu standartlarında tamamlanarak bu yıl içinde tamamen bitirilmesi ve hizmete açılması hedefleniyor.

PÜTÜRGE AYRIMI- DOĞANYOL İL YOLU'NDA BÜYÜK İLERLEME

Bölge ulaşımının en stratejik noktalarından biri olan ve sarp arazi yapısıyla bilinen 5) Pütürge Ayr. - Doğanyol İl Yolu projesinde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Mevcut yol uzunluğu 27 kilometre olan güzergâh, proje tamamlandığında tam 3,3 kilometre kısalarak 23,7 kilometreye düşecek. Böylece hem zamandan hem de yakıttan büyük tasarruf sağlanacak.

PROJENİN TEKNİK VE FİZİKİ DURUM TABLOSU:

Proje Parametresi Mevcut Durum / Teknik Detay Mevcut Yol Uzunluğu 27 Kilometre / 32 dakika Proje Sonrası Yol Uzunluğu 23,7 Kilometre / 16 dakika Sağlanan Kısalma 3,3 Kilometre 2025 Yılı Sonu İtibarıyla Tamamlanan 13,5 Kilometre (TY-SK Standartlarında) Çalışması Devam Eden Kesim 10,2 Kilometre (TY SK, 1 Adet Köprü Dahil) Güzergahtaki Kritik Sanat Yapısı 102 Metre Uzunluğunda Talis Köprüsü (Kiolmetre:3+530) Ağır Taşıt Trafiği Oranı Yüzde 16 Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) 128

MİLYONLUK BÜTÇE VE 2026 HEDEFLERİ

Yüklenici firmanın üstlendiği bu dev projenin toplam bedeli 2 milyon 579 bin 534 TL baz bedeli olarak kayıtlara geçti. Projenin toplam fiziki gerçekleşme oranı yüzde 40 seviyesine ulaştı.

2026 yılı hedefleri kapsamında ise bütçeden 152,7 milyon TL imalat yapılması planlandı. Bu bütçeyle birlikte, 1,1 kilometrelik TY-BSK (Bisiklet Yolu) alanının bitirilmesi hedefleniyor. Projenin resmi bitiş tarihi ise 2027 olarak öngörülüyor.

HAVADAN ÇEKİLEN SAHA FOTOĞRAFLARI MESAİYİ GÖSTERDİ

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyon kuruluna sunduğu görsellerde, ekiplerin sahada yürüttüğü hummalı çalışma havadan çekilen fotoğraflarla da belgelendi. Kilometre:19+300, Kilometre:19+500 (cami yanı), Kilometre:21+000 ve Kilometre:23+000 noktalarında yol genişletme, istinat duvarı yapımı ve asfalt serim işlemlerinin kesintisiz devam ettiği görüldü. Dağlık ve zorlu coğrafyaya meydan okuyan karayolları ekipleri, Doğanyol ve Pütürge halkını güvenli yollarla buluşturmak için adeta zamanla yarışıyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sunum sonrasında yaptığı değerlendirmede, projelerin takvimine uygun ve kaliteden ödün verilmeden ilerlemesinin takipçisi olacaklarını belirterek, emeği geçen tüm karayolları çalışanlarına ve Bölge Müdürü Suat Cüre'ye teşekkür etti.