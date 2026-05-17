Adıyaman’da eğlence ve heyecan dolu anlara sahne olması beklenen Motofest etkinliğinden üzücü haber geldi. Edinilen bilgilere göre; Adıyaman Marina Mesire Alanı’nda düzenlenen ve 3 gün sürmesi planlanan Motofest etkinliğinde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

SÖZLÜ TARTIŞMA BİR ANDA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini tekme, tokat ve bıçakların kullanıldığı feci bir kavgaya bıraktı. Festival alanındaki vatandaşların gözleri önünde yaşanan arbedede, bıçak darbelerinin hedefi olan S.A., V.B. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi kanlar içinde yerde kaldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşların ve festival görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanan 3 kişi, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan feci olayın ardından festival alanında güvenlik önlemleri artırılırken, emniyet güçleri konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.