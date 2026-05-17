Elazığ-Pertek yolunda korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ-Pertek karayolunun 5’inci kilometresinde seyir halinde olan 23 AGC 883 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, şarampole uçarak yol kenarında bulunan yüksek gerilim direğine çarparak durabildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye kısa sürede sağlık, jandarma ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ELEKTRİK DİREĞİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Cipin çarptığı yüksek gerilim direğinde oluşabilecek tehlikelere karşı elektrik ekipleri bölgede hızla çalışma başlattı. Jandarma ekipleri ise kazanın meydana geldiği Elazığ-Pertek yolunda güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.