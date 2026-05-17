Meteorolojik değerlendirmelere göre Malatya genelinde gün içerisinde parçalı bulutlu hava etkili olurken, akşam saatlerinden sonra yağışların etkisini artırması bekleniyor. Vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde yaşanabilecek ani sağanak yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

UYARILAR

Çığ ve kar erimesi uyarısı: Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

MALATYA’DA İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı – 23°C

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı – 23°C

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı – 19°C

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı – 19°C

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı – 24°C

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı – 24°C

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı – 21°C

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı – 24°C

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı – 20°C

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı – 24°C

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı – 20°C

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı – 22°C

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı – 25°C

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı – 24°C