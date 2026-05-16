Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan Nesine 3. Lig Play-Off Birinci-İkinci Grup final müsabakasının ikinci yarısında sessizlik bozuldu. İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçilen dev randevuda Çorluspor 1947, geliştirdiği atak sonrasında topu ağlarla buluşturarak Malatya Yeşilyurtspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Kritik müsabakayı üst klasman hakemlerinden Batuhan Kolak yönetiyor. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Arif Dilmeç yaparken, maçın 4. hakemliğini ise İbrahim Güner üstleniyor.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Çorluspor 1947 (1. Grup): İlk turda Bursa Yıldırımspor'u, ikinci turda ise Küçükçekmece Sinopspor'u saf dışı bırakarak muhteşem bir grafik çizdi ve finale yükseldi.

Malatya Yeşilyurtspor (2. Grup): Zorlu eşleşmelerde önce Silifke Belediyespor'u, ardından Erciyes 38 Futbol'u eleyerek Malatya camiasına büyük bir gurur yaşattı ve adını son iki takım arasına yazdırdı.

Bu maçı kazanan takım, önümüzdeki sezon doğrudan Nesine 2. Lig’de mücadele etmeye hak kazanacak.