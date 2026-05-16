Türkiye askeri havacılık tarihinin en büyük acılarından biri olan CASA uçağı kazasının yıldönümünde, kahramanlarımız unutulmadı. 16 Mayıs 2001 tarihinde Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen elim uçak kazasında şehit düşen 34 kahraman askerimiz, düzenlenen “CASA Uçağı Şehitlerini Anma Programı” kapsamında rahmet ve dualarla anıldı.

Akçadağ Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine; Malatya Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Serdar Akkoyun, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı İsmail Ayvalı, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ŞEHİTLERİMİZ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE DAİMA YAŞAYACAK"

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman askerin milletimizin aziz bağrında sonsuza dek yaşayacağını vurguladı. Vali Yavuz, şehitlik makamının hem inancımız hem de milletimiz nezdindeki kutsal değerine dikkat çekerek ailelerin acısını paylaştı.

Konuşmaların ardından duygu dolu anların yaşandığı Şehitler Anıtı’na protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karanfiller bırakıldı. Katılımcılar, 34 şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla bölgeye dikilen çam ağaçlarını inceleyerek dualar etti.

Törenin en anlamlı ve hüzünlü anlarından biri ise havada yaşandı. 2’nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na bağlı helikopterler tarafından, kahraman şehitlerimizin aziz hatırasına ithafen Akçadağ semalarında saygı geçişi gerçekleştirildi. Tören alanındakilere duygusal anlar yaşatan bu geçişin ardından, şehitlerin ruhlarına Mevlid-i Şerif okutulmasıyla program sona erdi.