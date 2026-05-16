Kültür ve sanatın kalbi bu kez Malatya’da, geçmişin izlerini taşıyan nadide eserlerle attı. Malatya Antikacılar, Müzayedeciler ve Pazarcılar Dayanışma Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, kentte Cumhuriyet döneminde düzenlenen ilk kapsamlı antika sergisi olarak tarihe geçti.

Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde kapılarını açan sergi, Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan büyüleyici atmosferiyle ziyaretçilerini adeta zamanda bir yolculuğa çıkardı.

300 YILLIK GİZEM: GÖZLERİNİ ONDAN ALAMADILAR!

Sergide asırlık duvar saatlerinden nostaljik radyolara, eski taş plaklardan çevirmeli telefonlara ve işlemeli nargilelere kadar yüzlerce nadide obje antika meraklılarının beğenisine sunuldu. Ancak sergi alanında öyle bir parça vardı ki tüm ilgiyi üzerine topladı. Tam 300 yıllık geçmişe sahip olan tarihi "Paşa Mangalı", ihtişamı ve korunmuş yapısıyla serginin en çok konuşulan ve fotoğraflanan gözdesi oldu.

Sadece Malatya değil; Elazığ, Adıyaman, Sivas ve Kahramanmaraş gibi çevre illerden gelen çok sayıda antikacı ve koleksiyoneri de bir araya getiren organizasyon, ilk günden ziyaretçi akınına uğradı.

"MALATYA KÜLTÜR VE SANATLA ANILACAK"

Bölgede büyük yankı uyandıran sergiye dair önemli açıklamalarda bulunan Malatya Antikacılar, Müzayedeciler ve Pazarcılar Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Çavaş, asıl hedeflerinin tarihi eserleri gün yüzüne çıkararak kültürel bir farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

Malatya’nın turizm potansiyeline vurgu yapan Başkan Çavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sergiyle hem bölgedeki antikacıların varlığını göstermek hem de tarihi birebir yansıtan bu eşsiz eserleri insanımızla buluşturmak istedik. Bizim en büyük hedefimiz, Malatya’nın artık sadece depremle ya da zorluklarla değil; kültür, sanat ve turizmle anılan dinamik bir şehir olmasını sağlamaktır."

ANTİKACILAR ÇARŞISI KURULUYOR!

Kültür sanat dünyasını heyecanlandıran haberlerin ardı arkası kesilmedi. Dernek Başkanı Bayram Çavaş, Malatya’ya kalıcı bir "Antikacılar Çarşısı" kazandırmak için resmi hazırlıkların son sürat devam ettiğini açıkladı.

Önümüzdeki sonbahar ayına kadar hayata geçirilmesi planlanan bu dev proje kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek antikacıların katılımıyla her ay düzenli olarak dev bir "Antika Pazarı" kurulacak. Bu pazar, bölge turizmine ve ticaretine de yepyeni bir soluk getirecek.

YARIN AKŞAMA KADAR ZİYARETE AÇIK!

Sergiye katılan profesyonel antikacılar, Malatya halkının gösterdiği yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Geçmişin kokusunu içine çekmek, asırlık hikayelere tanıklık etmek ve 300 yıllık Paşa Mangalı’nı yakından görmek isteyen tüm antika severler için sergi yarın akşama kadar Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde ziyaretçilerini bekliyor olacak.