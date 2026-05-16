Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda; üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin iş birliğiyle Malatya’da düzenlenen İpek Yolu Kariyer Fuarı, ne yazık ki beklentileri karşılamaktan çok uzak bir tablo çizdi. Gelecek kaygısıyla ve bir umutla fuar alanının yolunu tutan öğrenciler, istihdama yönelik somut adımlar görmek yerine adeta kurumların gövde gösterisi yaptığı bir reklam alanıyla karşılaştı ve evlerine elleri boş döndü.

Gençlerin istihdam sorununa çare olmak yerine kurum tanıtım günlerine dönen fuarda standı bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgi veren Yasin Yiğen, standa gelen gençlere mesleki bir gelecek sunmak yerine broşür dağıttıklarını belirterek,

“İlk gün çok yoğun geçti. Akşama kadar yoğunluk sürdü. Burada İl Kültür Müdürlüğünün yapmış olduğu broşürleri dağıtıyoruz, yaptığı etkinlikler, kütüphane ve müzeler hakkında bilgi veriyoruz. Gelen öğrencilerimiz mesleki anlamda bizlere sorular sordular, biz de bilgiler verildi”

şeklinde konuştu.

MADEN ÖRNEKLERİ İLE KARİYER AVUTU

Fuarın bir diğer ayağında ise gençlerin iş ve kariyer imkanlarına dair somut projeler sunmak yerine kurumsal faaliyet raporu sunumu yapıldı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nde görevli Saygın Sancaklı, fuarın amacını savunurken aslında sistemin sadece bilgilendirmeden ibaret kaldığını şu sözlerle özetledi:

“Kariyer Fuarı özellikle üniversite öğrencilerine ve kamu sektöründe çalışmak isteyen gençlerimizin kariyerlerine yön vermelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen güzel bir fuar. Gençler çok ilgililer. Bu fuarlar sayesinde birebir sektör çalışanları ile iletişim kurarak ilerideki kariyerlerine yön veriyorlar. Biz burada Genel Müdürlüğümüzü tanıtıyoruz. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü olarak Türkiye’deki madenlerin bulunmasından sorumluyuz. Jeolojik araştırma çalışmaları yapıyoruz. Standımızda Türkiye’deki madenlerin örneklerini sunuyoruz. Gençler madenleri görüp dokunarak bilgi sahibi oluyorlar. Öğrencilere madenlerin nereden çıktığı, neye benzediği, endüstri de hangi alanlarda kullandığı ve Türkiye’nin yer altı kaynaklarının zenginliği konusunda bilgi veriyoruz.”

İŞ FIRSATI DEĞİL, SADECE ÇALIŞMA ŞARTLARI FİKRİ VE BROŞÜR

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü standında görevli Fatih Polat da işe alım odağından ziyade sadece kurumsal hizmet modellerini anlattıklarını ve yine broşür dağıtımıyla süreci geçiştirdiklerini itiraf ederek,

“Biz Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak hizmet modellerimizi tanıtıyoruz. Kimlere hizmet ettiğimizi, kimlerin bizden yararlanabildiğini. Ayrıca buraya gelen öğrencilerimize bölümleri ile alakalı hangi bölümden mezun olduğu zaman bizle çalışabileceği, onları bekleyen çalışma şartlarının neler olduğu hakkında fikirlerde bulunuyoruz. Ayrıca broşürlerimiz var, broşürlerimizi dağıtıyoruz”

ifadelerine yer verdi.

ASELSAN'DAN GENÇLERE AĞIR KRİTER DUVARI: "ÖĞRENCİLER GELMEDİ" SİTEMİ

Fuarın en çok dikkat çeken ve gençleri vizyoner bir geleceğe taşıması beklenen savunma sanayi devi Aselsan standında ise hem hedef kitle uyuşmazlığı yaşandı hem de öğrencilere karşı katı kriterler öne sürüldü. Kurum yetkilileri, fuardaki organizasyonel kopukluğu ve gençlerden beklentilerini şu çarpıcı sözlerle aktardı:

“Bizim hedef kitlemiz meslek liselerinin elektrik ve elektronik bölümü öğrencileri ama çok fazla gelen olmadı bu üzücü bir durum. Üniversiteden sosyoloji, fizik, kimya bölümü öğrencileri geldi ama bizim alanımız daha çok teknik. Aselsan girmek için belirli kriterler var bu anlamda öğrencileri yönlendirmeye çalışıyoruz. ÖSYM giriş sıralaması önemli, not ortalaması çok önemli, üniversitelerden derece bekliyoruz, lisans mezunlarından YDS puanı bekliyoruz. ÖSYM’nin yaptığı herhangi bir dil sınavından belirli bir puan bekliyoruz. Kriterlere uygunluğa göre öğrencileri yönlendiriyoruz. Linkedln hesabımızdan bizleri takip etmeleri, staj veya iş başvuruları içinde bu hesap üzerinden bize özgeçmiş göndermelerini istiyoruz.”

REKLAM ÇOK, İSTİHDAM YOK

Malatya'da düzenlenen ve büyük iddialarla duyurulan İpek Yolu Kariyer Fuarı, kurumların kendilerini övdüğü, gençlerin önüne katı kriterlerin dizildiği ve günün sonunda öğrencilerin ceplerinde iş sözleşmesi ya da staj kabulü yerine tonlarca broşürle baş başa kaldığı bir halkla ilişkiler çalışmasından öteye geçemedi.

Gençler ise yaşadıkları hayal kırıklığıyla fuardan ayrılmak zorunda kaldı.