Gastronomi kenti Gaziantep’in kalbi sayılan tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı’nın hemen yanı başında, zamanı adeta durduran bir kültür mirası yükseliyor: Tahmis Kahvesi.

1635 yılında Türkmen ağası ve sancak beyi Mustafa Ağa tarafından Gaziantep Mevlevihanesi’ne gelir getirmesi amacıyla yaptırılan bu asırlık mekan, tam 400 yıldır kesintisiz olarak kahveseverleri ağırlıyor. İsmini "kahvenin dövüldüğü yer" anlamına gelen "Tahmis" kelimesinden alan iki katlı tarihi yapı, Osmanlı döneminden bugüne uzanan edebiyat söyleşilerinin, Hacivat-Karagöz oyunlarının ve köklü esnaf sohbetlerinin merkezi olma özelliğini koruyor.

AVRUPA'NIN İKONİK KAFELERİNİ GERİDE BIRAKTI

Tahmis Kahvesi, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en köklü ve faal kahve mekanlarından biri olarak tescillenmiş durumda. Öyle ki bu tarihi mekan;

İngiltere’nin ünlü Queen’s Lane,

Fransa’nın başkenti Paris’teki Cafe Procope,

İtalya’nın kalbi Roma’daki Antico Caffe ve Venedik’teki Caffe Florian,

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Ruszwurm gibi Avrupa’nın en eski kafelerinden daha derin bir geçmişe sahip.

Dünyada faal olan en eski 8 kahvehane arasında yer alması, mekanı küresel çapta bir cazibe merkezi haline getiriyor.

AB TESCİLLİ ŞİFA DEPOSU: MENENGİÇ KAHVESİ

Ziyaretçilerin buradaki en büyük gözdesi ise şüphesiz, Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret tescili alan kafeinsiz ve şifa deposu yöresel lezzet menengiç kahvesi. Geleneksel Türk kahvesi, damla sakızlı kahve ve otantik çay sunumlarıyla da dikkat çeken mekan, asırlık fincanlarda sunulan tatlı sohbetlerin vazgeçilmez adresi oluyor.

"GAZİANTEP’İN KÜLTÜRÜNÜN VE NABZININ ATTIĞI YER"

Mekanın mistik havasını ve küresel değerini anlatan Tahmis Kahvesi işletmecisi Mehmet Hilmi Bağcı, şu ifadeleri kullandı:

"Tahmis Kahvesi 1635'li yıllardan beri faaliyetine devam eden, dünyanın şu an faal en eski kıraathane ve kafelerinden biridir. Burası Osmanlı döneminden günümüze bir kültür merkezidir. Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz özellikle bu tarihi mekandan bir koku, bir mistik hava alabilmek için geliyorlar. Gaziantep’in kültürünün ve nabzının attığı bu mekanda misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."

ZİYARETÇİLER HAYRAN KALIYOR

Kültür Yolu rotası üzerinde yer alan bu asırlık çınarı ziyaret edenlerin hayranlığı ise yüzlerinden okunuyor.

Turistik amaçlı kente gelen Yıldız Turan, "Gastronomi şehri Gaziantep’te menengiç kahvemizi içtik ve çok beğendik. Şehir de kahve de çok güzel" derken; komşu şehir Malatya’dan Gaziantep’i gezmeye gelen Yunus Demir ise mekanın büyüleyici atmosferine dikkat çekerek, "Normalde menengiç kahvesini çok sevmezdim ama buranın kahvesi oldukça güzeldi. Otantik bir havası ve tarihi bir dokusu var. Hem kahvehaneyi hem de lezzetini çok beğendik" şeklinde konuştu.