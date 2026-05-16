Resmi Gazete’nin bugünkü (16 Mayıs 2026) sayısında yürütme ve idare bölümünde önemli yönetmelik değişiklikleri ve tebliğler yer aldı. Toplumun farklı kesimlerini ve iş dünyasını yakından ilgilendiren kararların listesi şu şekilde:

MİLYONLARI İLGİLENDİREN KRİTİK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Bugün yürürlüğe giren yeni yönetmelikler, sosyal güvenlikten ulaşıma kadar birçok alanda yeni kuralları beraberinde getiriyor:

  • Sosyal Sigorta İşlemleri: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.
  • Araç Sahipleri ve Taşımacılar: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ulaşım sektöründe yeni düzenlemeler yapıldı.
  • Adalet Bakanlığı Personeli: İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yenilendi.
  • Binalarda Enerji ve EKB Uzmanları: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanlarının eğitim ve denetimlerine dair tebliğde kritik değişikliklere gidildi.
  • Ticaret ve Çalışma Bakanlığı: Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yer aldı.
  • Havacılık ve Yerel Yönetim: Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14A) ile Sivas Belediyesi İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

İLÂN VE FİNANS BÖLÜMÜ

Haberin ilan bölümünde ise yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanlarının yanı sıra ekonomi piyasalarını ilgilendiren şu verilere yer verildi:

  • T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları
  • Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Muhabir: Tahir Özçelik