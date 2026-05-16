Malatya genelinde elektrik altyapısını güçlendirmek ve şebeke güvenliğini artırmak amacıyla yüklenici firmalar tarafından kapsamlı bir bakım-onarım mesaisi başlatılıyor. 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek planlı müteahhit çalışmaları nedeniyle şehrin en yoğun ilçeleri dahil olmak üzere 5 ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.

İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesintisi programı:

BATTALGAZİ İLÇESİ

Battalgazi'de bakım çalışmaları sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek. Yıldıztepe Mahallesi'nde ise iki kademeli bir kesinti öngörülüyor.

Yıldıztepe Mahallesi: 09:00 - 17:00 ve 13:00 - 17:00 saatleri arası

Yaygın Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arası

Yenice Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arası

Fırıncı Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arası

DOĞANŞEHİR İLÇESİ

Doğanşehir ilçesinde çok sayıda mahallede eş zamanlı olarak uzun süreli kesintiye gidilecek.

09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Kesinti Yaşanacak Mahalleler:

Esentepe Mahallesi

Çığlık Mahallesi

Suçatı Mahallesi

Polatdere Mahallesi

Çömlekoba Mahallesi

Gürobasi Mahallesi

Kelhalil Mahallesi

Şatıroba Mahallesi

Eskiköy Mahallesi

YEŞİLYURT İLÇESİ

Yeşilyurt ilçesinde kesintiler Salköprü Mahallesi üzerinde yoğunlaşacak. Mahallenin farklı bölgeleri kademeli olarak etkilenecek.

Salköprü Mahallesi: 09:00 - 13:00 saatleri arası

Salköprü Mahallesi (Diğer Bölgeler): 09:00 - 17:00 saatleri arası

AKÇADAĞ İLÇESİ

Akçadağ ilçesinde özellikle Kültür Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma yürütülecek.

Kültür Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arası

Başpınar Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arası

HEKİMHAN İLÇESİ

Hekimhan ilçesinde bir mahallede şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacak.

Girmana Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arası