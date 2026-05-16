Malatya genelinde elektrik altyapısını güçlendirmek ve şebeke güvenliğini artırmak amacıyla yüklenici firmalar tarafından kapsamlı bir bakım-onarım mesaisi başlatılıyor. 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek planlı müteahhit çalışmaları nedeniyle şehrin en yoğun ilçeleri dahil olmak üzere 5 ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.
İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesintisi programı:
BATTALGAZİ İLÇESİ
Battalgazi'de bakım çalışmaları sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek. Yıldıztepe Mahallesi'nde ise iki kademeli bir kesinti öngörülüyor.
Yıldıztepe Mahallesi: 09:00 - 17:00 ve 13:00 - 17:00 saatleri arası
Yaygın Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arası
Yenice Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arası
Fırıncı Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arası
DOĞANŞEHİR İLÇESİ
Doğanşehir ilçesinde çok sayıda mahallede eş zamanlı olarak uzun süreli kesintiye gidilecek.
09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Kesinti Yaşanacak Mahalleler:
Esentepe Mahallesi
Çığlık Mahallesi
Suçatı Mahallesi
Polatdere Mahallesi
Çömlekoba Mahallesi
Gürobasi Mahallesi
Kelhalil Mahallesi
Şatıroba Mahallesi
Eskiköy Mahallesi
YEŞİLYURT İLÇESİ
Yeşilyurt ilçesinde kesintiler Salköprü Mahallesi üzerinde yoğunlaşacak. Mahallenin farklı bölgeleri kademeli olarak etkilenecek.
Salköprü Mahallesi: 09:00 - 13:00 saatleri arası
Salköprü Mahallesi (Diğer Bölgeler): 09:00 - 17:00 saatleri arası
AKÇADAĞ İLÇESİ
Akçadağ ilçesinde özellikle Kültür Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma yürütülecek.
Kültür Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arası
Başpınar Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arası
HEKİMHAN İLÇESİ
Hekimhan ilçesinde bir mahallede şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacak.
Girmana Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arası