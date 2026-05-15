Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar vize sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlara göre göç politikalarındaki sıkılaşma nedeniyle Türkiye'den vize başvurularına ciddi bir sınırlama getirildi.

EN YÜKSEK RET ORANINA SAHİP 8 ÜLKE

Vize retlerinde özellikle bazı ülkelerin tutumu açıkça öne çıkıyor. Güncel verilere göre; ABD, Kanada, İngiltere, Norveç, İsveç, Finlandiya, Avustralya ve Yeni Zelanda, Türk vatandaşlarına yönelik vize değerlendirmelerinde en katı kuralları işleten ülkeler olarak sıralanıyor.

VİZE RETLERİNİN ARKASINDAKİ TEMEL SEBEPLER

Konsolosluklar vize başvurularına red kararı verirken gerekçe olarak başvuran kişinin Türkiye'ye geri döneceğine dair yeterli güven vermemesini gösteriyor. Küresel ekonomik dalgalanmalar ve çatışmalar nedeniyle Batı ülkeleri vize başvurularını daha sıkı biçimde değerlendiriyor.

KISA SÜRELİ TURİST VİZELERİNDE SIKI DENETİM

Konsolosluklar özellikle kısa süreli turistik vizelere şüpheyle yaklaşıyor. Eksik evrak sunumu, finansal durumun yetersiz gösterilmesi veya net olmayan otel-uçak rezervasyonları doğrudan ret sebebi sayılabiliyor