Yazıhan Belediye Başkanı Av. Abdulvahap Göçer, ilçedeki yol ve altyapı hizmetlerinin ele alındığı kritik toplantıya kendisinin ve mahalle muhtarlarının davet edilmemesine çok sert tepki gösterdi. Göçer, halkın oylarıyla seçilmiş iradenin dışarıda bırakılmasının demokrasiyle bağdaşmadığını vurguladı.

“BU DURUM SANDIKTA İRADESİNİ ORTAYA KOYAN VATANDAŞLARIMIZA SAYGISIZLIKTIR”

Halkın iradesinin hiçe sayıldığını belirterek duruma tepki gösteren Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, konuya ilişkin zehir zemberek bir açıklama yaptı. Yapılan dışlamanın sadece şahsına değil, ilçe halkına yönelik bir saygısızlık olduğunu ifade eden Göçer, şu sözlerle sitem etti:

“Yazıhan halkının oylarıyla göreve gelmiş bir belediye başkanının ilçenin geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir toplantının dışında bırakılması kabul edilemez. Bu durum sadece şahsımıza değil, sandıkta iradesini ortaya koyan vatandaşlarımıza yapılmış büyük bir saygısızlıktır.”

Toplantının belediye binası yerine özellikle kaymakamlıkta tercih edilmesine ve muhtarların yok sayılmasına da dikkat çeken Göçer, hizmetin adresinin siyasi hesaplar olmaması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Yol, altyapı ve hizmet konularının konuşulduğu bir toplantıda belediyenin ve mahallelerin gerçek sorunlarını bilen muhtarların olmaması düşündürücüdür. Yazıhan’a hizmet üretilecekse bunun adresi siyasi hesaplar değil, milletin seçtiği kurumlardır.”

“HİZMETİN DEĞİL, SİYASİ GÖRÜNTÜLERİN ÖN PLANA ÇIKMASI BİZLERİ DERİNDEN ÜZMEKTEDİR”

Yazıhan halkının her zaman şeffaf, adil ve eşit bir yönetim anlayışını hak ettiğini savunan Başkan Göçer, kamu kurumlarının siyasi ayrımcılık yapmaması gerektiğinin altını çizdi. İlçede hizmet yerine siyasi şovların ön plana çıkmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Göçer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kimsenin halkın iradesini yok saymaya hakkı yoktur. Belediyeler ve kamu kurumları siyasi ayrım gözetmeden tüm vatandaşlara hizmet etmek zorundadır. Yazıhan’da hizmetin değil, siyasi görüntülerin ön plana çıkması bizleri derinden üzmektedir.”