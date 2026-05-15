Bölge ulaşımının ve nostaljik yolculukların simgesi haline gelen Güney Kurtalan Ekspresi, Malatya’yı Ankara ve Güneydoğu Anadolu ile bağlayan en önemli ana hat trenlerinden biri olma özelliğini koruyor. Haftada 5 gün Malatya Garı’na uğrayan tren, hem ekonomik olması hem de sunduğu farklı vagon seçenekleriyle yolcuların ilk tercihi oluyor.

PULMANDAN YATAKLIYA HER ŞEY MEVCUT

Güney Kurtalan Ekspresi, her türlü yolcu ihtiyacına hitap eden zengin vagon seçeneklerine sahip. 2+1 ergonomik koltuk sistemine sahip pulman vagonlar, geniş diz mesafesi ve bagaj alanlarıyla kısa mesafeli seyahatler için konfor sunuyor. Daha uzun süreli yolculukları keyfe dönüştürmek isteyenler için ise örtülü kuşetli ve yataklı vagonlar ön plana çıkıyor. Yataklı vagonlarda mini buzdolabından lavaboya kadar her detay düşünülürken, oda içindeki masalar yolculara özel bir yaşam alanı sağlıyor.

ZENGİN MENÜSÜYLE YEMEKLİ VAGON HİZMETİ

Yaklaşık 26 saat süren bu uzun yolculukta, bir restoran gibi dizayn edilen yemekli vagon yolcuların beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Menüde kahvaltı çeşitlerinden sıcak çorbalara, soğuk sandviçlerden sıcak-soğuk içeceklere kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Trenin güzergâhı ise Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır ve Kurtalan hattını takip ederek şehirleri birbirine bağlıyor.

SEFER GÜNLERİ VE HAREKET SAATLERİ

Güney Kurtalan Ekspresi, Ankara’dan Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri; Kurtalan’dan ise Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hareket ediyor. Yolcu güvenliği ve memnuniyetinin üst seviyede tutulduğu trende, koltuk aralarında yer alan elektrik prizleri ve katlanabilir masalarla modern yolculuk standartları sunuluyor.