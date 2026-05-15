AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Çölyak Hastalığı Farkındalık Haftası kapsamında Malatya Çölyak Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu ve dernek üyeleriyle samimi bir atmosferde bir araya geldi. Toplantıda sadece siyasi mesajlar değil, çölyak hastalarının günlük hayatta yaşadığı ve çoğu zaman kimsenin bilmediği dramatik anılar damga vurdu.

"KIRAMADIĞI İÇİN YEDİ, ACILAR İÇİNDE KALDI"

Başkan Yaylacı, geçtiğimiz günlerde bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu paylaşarak toplumdaki bilinçsizliğe dikkat çekti. Yaylacı, bir çölyak hastasının misafirlikte yaşadığı zor anları şu sözlerle aktardı:

"Bir müdürümüz anlattı; misafirliğe gittiğinde ev sahibi ısrarla tatlı ikram etmiş. Defalarca 'yiyemem' demesine rağmen ısrar üzerine bir dilim yemek zorunda kalmış. Eve gidinceye kadar büyük bir sağlık sorunu ve rahatsızlık yaşamış. İşte biz bu noktada devreye girmeliyiz. Bu hastalık sadece bir beslenme tercihi değil, hayati bir hassasiyettir."

MALATYA’DA GLUTENSİZ ÜRÜN MÜJDESİ ÇEŞİTLİLİK ARTACAK

Çölyak hastalarının en büyük sorunu olan "güvenilir gıdaya erişim" konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına değinen Yaylacı, MEGSAŞ Ekmek Fabrikası ve Glutensiz Kafe'nin önemini vurguladı. Mevcut hizmetlerin takdire şayan olduğunu ancak yeterli görmediklerini belirten Yaylacı:

"Vatandaşlarımız buralardan güvenle alışveriş yapabiliyor. Ancak biz ürün çeşitliliğini artırmak ve sosyal yaşamda daha rahat hareket edebilmelerini sağlamak için yeni adımlar atacağız. Belediye başkanlarımızla koordineli çalışarak bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

"ÇOCUKLAR BU MÜCADELEDE YALNIZ KALMAMALI"

Özellikle çocuk yaştaki çölyak hastaları için toplumun daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Yaylacı, okul ortamlarındaki arkadaş etkisine dikkat çekti: "Bir çocuğun arkadaşı her şeyi yerken kendisinin kısıtlı kalması psikolojik olarak zorlayıcı. Aileler, öğretmenler ve tüm toplum olarak çocuklarımızın yanında durmalıyız" ifadelerini kullandı.

SADECE İNŞA DEĞİL, "İHYA" SÜRECİ

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecine de değinen Yaylacı, şehrin sadece binalarla değil, sosyal yardımlaşma ve dezavantajlı grupların desteklenmesiyle "ihya" edileceğini söyledi. Yaylacı, konuşmasını "Kapımız da gönlümüz de tüm çölyak hastalarımıza ve ailelerine her zaman açıktır" diyerek noktaladı.