Malatya’nın doğa harikası Darende Günpınar Şelalesi, artan su debisi ve yenilenen sosyal alanlarıyla yeni turizm sezonuna muhteşem bir başlangıç yaptı. Yağmur ve eriyen kar sularının etkisiyle coşan şelale, ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

Malatya’nın Darende ilçesinde yer alan ve bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Günpınar Şelalesi’nde sezon hareketliliği erken başladı. Hafta içi olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan şelale, son yılların en yüksek su seviyelerinden birine ulaştı.

HEM DOĞA COŞTU HEM SOSYAL ALANLAR YENİLENDİ

Yağışların ardından debisi tavan yapan şelale, serin havasıyla doğaseverlerin uğrak noktası olurken, Darende Belediyesi tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmaları da tam not aldı. Yenilenen yürüyüş yolları, çevre düzenlemeleri ve sosyal donatılar bölgenin çehresini tamamen değiştirdi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN AKIN EDİYORLAR

Şelalenin büyüleyici manzarasını görmek için Ankara'dan gelen Bayram Gül, her yıl Malatya ziyaretinde buraya uğradığını belirterek,

"Buranın havasını, doğasını ve sunduğu keyfi çok seviyoruz. Hemşehrilerime mutlaka burayı görmelerini tavsiye ediyorum"

dedi.

Alanya'dan gelen misafirlerini şelaleye getiren bir başka vatandaş ise duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Günpınar Şelalesi gerçekten muazzam bir doğa harikası. Taşların ve dağların arasından çıkan doğal kaynak suyu büyüleyici bir görüntü oluşturuyor."