Battalgazi Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Programa Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın yanı sıra AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, öğrenciler ve aileler katıldı. Şarkıların söylendiği, yüz boyama aktivitelerinin yapıldığı ve özel öğrencilerin hünerlerini sergilediği programda neşe dolu anlar kaydedildi.

Merkezde eğitim alan çocuklarla yakından ilgilenen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Ailelerin sabrına ve emeğine dikkat çeken Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

“Özel bir okul, özel öğrenciler ve özel ailelerimiz var. Ailelerimizi sabırlarından dolayı ayrıca kıymetli görüyorum. Rabb’im herkesi farklı şekillerde imtihan ediyor. Bu yavrularımız sadece sizlerin değil, bizim de emanetimizdir. Bizler de kendi çocuklarımız gibi görerek burada onlara nasıl daha iyi imkân sunabiliriz, eğitim kalitesini nasıl daha ileri taşıyabiliriz diye gayret ediyoruz.”

"AKTİVİTELERİ DAHA DA ARTIRACAĞIZ"

Merkezin teknik ve fiziki donanımını güçlendirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Taşkın, çocukların doğayla iç içe olması için yeni alanlar oluşturduklarını söyledi:

“Burada basit ama etkili dokunuşlarla çocuklarımızın sosyal yönlerini geliştirecek alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bahçe düzenlemeleri, küçük hayvan alanları ve çocuklarımızın doğayla temas kurabileceği bölümler oluşturuyoruz. Bu merkez, Malatya’da kendi alanında önemli bir donanıma sahip. Yüzme havuzundan fiziksel rehabilitasyon alanlarına kadar birçok hizmet burada sunuluyor. İnşallah bu anlamdaki aktiviteleri daha da artıracağız.”

ESİN YILMAZ: "BURASINI BİR EV GİBİ GÖRÜYORUM"

Programa katılan AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz da merkezin sıcak atmosferine değinerek,

"Burasını belediyenin merkezi dışında bir ev gibi görüyorum. Mümkün oldukça buradaki etkinliklere katılmaya çalışıyorum. İnsan için evine gelmek çok kıymetli bir şey. Başkanımız göreve geldiği günden bu yana burada yapılan hizmetlerin ve çalışmaların arttığını görüyoruz. Bu merkez, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biridir."