Malatya’nın kalbi Battalgazi’de ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle kırsal ve merkezi mahalleler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için sahada gece gündüz mesai harcıyor.

İKİ MAHALLEDE YOL SEFERBERLİĞİ HANIMINÇİFTLİĞİ VE GÖLLER

Belediye ekiplerinin son durağı Hanımınçiftliği ve Göller mahalleleri oldu. Mevsimsel şartlar ve kullanım yoğunluğu nedeniyle bozulan yol zeminleri, uzman ekipler tarafından yürütülen stabilize serim çalışmaları ile tamamen yenileniyor. Bu çalışma sayesinde hem araç trafiği daha güvenli hale geliyor hem de vatandaşların toz ve çamurdan kurtulması hedefleniyor.

KIRSAL BÖLGELERDE ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Özellikle Göller Mahallesi gibi kırsal yerleşim yerlerinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin ve sosyal yaşamın akışını kolaylaştırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre; mahalle yollarının daha kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmalar belirlenen program dâhilinde tüm ilçeye yayılacak.

"ULAŞIMDA KONFOR VE GÜVENLİK ÖNCELİĞİMİZ"

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda bakım ve onarım faaliyetlerini sürdüreceğini vurguladı. Vatandaşların daha konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için modernize edilen yollar, ilçenin genel çehresini de değiştiriyor.