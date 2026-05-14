Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasında adeta gövde gösterisi yapıldı. Adıyaman Gölbaşı, Şambayat, Hekimhan, Arapgir ve Arguvan Belediye Başkanları ile çok sayıda STK temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan İl Başkanı Barış Yıldız, Türkiye’nin içinden geçtiği süreci “demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden biri” olarak nitelendirdi.



“HALKIN İRADESİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN TOPLANDIK”



Konuşmasına katılım sağlayan kalabalığa teşekkür ederek başlayan Yıldız, meselenin sadece bir parti meselesi olmadığını belirterek,

“Bugün burada yalnızca bir siyasi partiye yönelik saldırıları konuşmak için değil; demokrasiye, halkın iradesine, hukuka ve vicdana sahip çıkmak için toplandık. Bugün mesele; seçimde yenemediklerini yargı sopasıyla susturma çabasıdır”

şeklinde konuştu.



Yerel seçimlerde CHP’nin birinci parti çıkmasının ardından operasyonların hız kazandığını söyleyen Yıldız,

"İftirayı siyaset sanıyorlar. Yalanı propaganda sanıyorlar. Önce hedef göster, sonra iftira at, manşet yap, televizyonda yayınla, sonra yargıyı devreye sok... Amaç bellidir; halkın büyüyen umudunu kırmak. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, diz çökmez, teslim olmaz"

ifadelerine yer verdi.



“VELİ AĞBABA MALATYA’NIN KARA GÜN DOSTUDUR”



CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yönelik karalama kampanyalarına sert tepki gösteren Yıldız,

“Veli Ağbaba’ya çamur bulaşmaz, iftira bulaşmaz. Malatya halkı onun çalışkanlığını ve dürüstlüğünü çok iyi bilir. 6 Şubat depremlerinde Malatya’ya ilk ekmeği, suyu getirenlerden biri oldu. Çadır isteyenin yanında, yardım bekleyenin umudu oldu. Bugün ona saldırmalarının tek sebebi, halkın yanında durmasıdır”

diye konuştu.



İSMET İNÖNÜ’NÜN SÖZÜYLE MESAJ VERDİ



Konuşmasında aile değerleri ve onur üzerinden yürütülen siyaseti ahlaksızlık olarak niteleyen Yıldız,

“Bizler korkmayacağız, susmayacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin mayasında teslimiyet yoktur. Unutmasınlar ki; bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur”

açıklamasında bulundu.