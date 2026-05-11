6 Şubat felaketinin üzerinden zaman geçse de Malatya’da yer altı durulmuyor. Peki, şehirde deprem yoğunluğunun en fazla olduğu, fay hatlarının adeta "düğüm" attığı o noktalar neresi? Geomatik dergisinde yayınlanan son araştırma, Malatya’nın deprem röntgenini çekti ve sarsıcı sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

UZMANLARDAN DEV ARAŞTIRMA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi’nden isimlerin bir araya gelerek hazırladığı bilimsel çalışma, 1900 yılından 2024 yılına kadar meydana gelen 500'den fazla (4.0 ve üzeri) depremi mercek altına aldı. Ahmet Uysal, Prof. Dr. Murat Sunkar ve Doç. Dr. Vedat Avci tarafından yürütülen analizler, Malatya’nın deprem karakterini ortaya koydu.

KESİŞME NOKTASINDA "SİSMİK ALARM"

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) ile Malatya Fay Zonu’nun (MFZ) il sınırları içerisinde kesişmesi oldu. Uzmanlar, özellikle Malatya’nın güney ve güneybatı kesimlerinde deprem yoğunluğunun en uç seviyeye ulaştığını saptadı.

Haritaya göre sismik yoğunluğun en yüksek olduğu alanlar:

Doğanşehir ve Akçadağ Kavşağı: İki büyük fay hattının birleştiği bu saha, deprem yoğunluğunun en yüksek olduğu "kilit nokta" olarak belirlendi.

Pütürge, Doğanyol ve Sivrice Hattı: Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki sığ odaklı (yüzeye yakın) depremlerin kümelendiği bölge.

Nurhak ve Çelikhan Koridoru: Analizlerde "sıcak nokta" (hot-spot) olarak işaretlenen ve sismik aktivitenin en sık görüldüğü koridor.

"ŞEHİR MERKEZİ VE İLÇELER RİSKLİ BÖLGEDE"

Bilimsel analizin sonuç raporunda çarpıcı bir uyarı yer aldı: Malatya şehir merkezi ve büyük ilçe merkezleri, maalesef deprem yoğunluğunun en fazla olduğu sahalarda kurulu. Araştırmacılar, yeni yerleşim yeri seçiminde ve kentsel dönüşümde bu dijital yoğunluk haritalarının "hayati rehber" olması gerektiğinin altını çiziyor.

KAYNAK KÜNYESİ

Haberimize konu olan bu hayati çalışma; Uysal, A., Sunkar, M., & Avci, V. (2025) tarafından kaleme alınan "Malatya ve Çevresinde Aletsel Dönem (1900-2024) Depremlerinin Mekânsal Analizleri" başlığıyla Geomatik dergisinde (Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 218-240) yayınlanmıştır.